Oscar Pautasso y un reflejo de su nostalgia

Tal como estaba programado, en el atardecer de la víspera fue habilitada la muestra Octogésimo Aniversario, con obras del creador local, Oscar Pautasso.La presentación corrió por cuenta de Julia Gramajo.Y luego el propio Pautasso ofreció un agradecimiento a su presentadora y su equipo, a sus colegas de la Asociación de Amigos del Museo v histórico, al Municipio, a Ximena Pita y Analía Boidi, responsables de la curaduría, a javier Alcaraz responsable del montaje, y a sus amigos que se acercaron para acompañarlo en este importante momento.Destacó que la muestra es una apretada síntesis de su obra, compuesta por 70 cuadros que están aguardando ser exhibidos."Esta muestra está compuesta generalmente por cielos, de alguna parte que conocí, de Villa San José, del Departamento Castellanos y de Rafaela"."Los cielos me traen la nostalgia de los lugares que he visto, tienen diferentes colores, parecen que hablan".Se trata de un repertorio de las obras pictóricas de este reconocido escritor, artista y gestor cultural, que además forma parte de la Asociación Amigos del Museo Histórico, y representa la concreción de un anhelado deseo de Pautasso, quién manifestó hace tiempo “las ganas. Oscar de exponer sus obras en un espacio tan querido como El Histórico”.Cabe destacar que además de ofrecer diversos detalles de las distintas obras que se exhiben, Pautasso, no pudo con su genio y relató una anécdota de su época de estudiantes.El nombre de la exposición fue sugerido por el mismo Pautasso y tiene que ver con las celebración de la octava década de una vida prolífera y de grandes aportes a la cultura local.La Muestra permanecerá expuesta a lo largo de dos semanas, para que todas aquellas personas que deseen visitarla puedan hacerlo en los horarios en que el Museo permanece abierto: martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19; y los domingos de 17 a 20 h. Más información en [email protected] gob.ar / 435050.