Las reservas internacionales del Banco Central experimentaron ayer una desaceleración en su caída al retroceder US$ 60 millones, pero acumularon una merma de US$ 4.015 millones durante septiembre. Según datos publicados por la autoridad monetaria, finalizaron este viernes en US$ 50.085 millones. Así, desde que se realizaron las elecciones Primarias mostraron una caída acumulada de US$ 15.651 millones.