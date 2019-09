Municipio: buscan acordar el pase de 60 contratados a planta permanente

Los concejales recibieron ayer en al secretario del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco y a la secretaria de Control y Auditoría del Municipio, Amalia Galanti, para analizar la situación actual de los trabajadores municipales y se explicaron los criterios a la hora de definir quienes pasan de ser contratados a ser personal de planta permanente antes de que termine el año.

La reunión se desarrolló de manera positiva ya que los concejales que más planteos hicieron, Leonardo Viotti y Lisandro Mársico, recibieron las respuestas por parte de la funcionaria del Ejecutivo, respecto a porqué seguir sosteniendo la figura de “contratados” y los criterios de selección de personal.

“Nosotros tenemos hoy una planta de 350 contratos autorizada en la ordenanza de presupuesto vigente este año aunque no está cubierta en su totalidad, pero tenemos que prever y tener en cuenta y si ya para el año que viene, que hay normativas que el propio Concejo sancionó y que si no se amplía la cantidad de personal de planta permanente, y al mismo tiempo se sostiene la cantidad de contratos después se hacen de imposible cumplimiento”, declaró Galanti al finalizar el encuentro.

La funcionaria puso como ejemplo una ordenanza que dispone que todos los docentes de los jardines municipales tienen que estar contratados bajo el régimen de la Ley 9286 y no pueden hacerse contratos de locación de servicios, por lo que les explicó a los ediles que si no se cuenta con un sostenimiento de cargos de contratos disponibles, es inviable cumplir con la norma. “Por un lado se pide que se creen más jardines municipales, se pide por el régimen de contratación y por eso está clarísimo el porque existe la necesidad de continuar con la modalidad de contratos que venimos llevando a cabo”, sostuvo la Secretaria de Control y Auditoría.

En la reunión que duró alrededor de una hora, Cocco le manifestó a los concejales la importancia de avanzar con la ordenanza y la situación que se viene presentando en los últimos años, con el crecimiento de servicios municipales como por ejemplo lo son la Guardia Urbana o Protección Vial y Comunitaria, sin que esto genere una ampliación de la planta permanente.

“Tenemos personal que ya hace entre 4 y 5 años que son contratados y es necesario pasarlos a planta permanente, pero sino se generan esas vacantes se generan injusticias muy grandes”, advirtió Cocco.

En los fundamentos que Galanti le dio a los concejales respecto a la necesidad del pase de 60 contratados a la planta permanente, figura el crecimiento de servicios que en la actualidad brinda el municipio y la expansión geográfica y demográfica de la ciudad, que obliga a incorporar una cantidad de personas para prestar servicios municipales que exigen los propios vecinos.

Cocco además les dijo a los ediles, que hay que tener en cuenta que hace dos años que no hay ampliación de la planta y eso frena el pase a planta permanente de los contratados y eso retrasa todo el proceso. También dijo que las pretensiones del sindicato eran pasar al menos 100 contratados a planta permanente y que aceptó consensuar el número de 60, pero exigiendo que no reduzcan la cantidad de contratos.

“Necesitamos que se active y apruebe la ordenanza porque sino se nos dificulta mucho poder prestar eficientemente los servicios en una ciudad tan exigente como lo es Rafaela”, enfatizó el secretario del SEOM.

La necesidad de definir el tema antes de fin de mes obedece a que el Ejecutivo debe presentar el último día de septiembre el proyecto de presupuesto 2020 ante el Concejo. Y si tiene resuelto la cuestión del personal tendrá algo más de certezas para proyectar el gasto, más allá de después la inflación hace lo que quiere y deja los presupuestos en ridículo. Quizás en el Concejo la cuestión se resuelva y se vote la semana próxima.