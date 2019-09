El pedófilo detenido decía ser custodio de Tinelli

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El ex policía de 71 años detenido en su domicilio del barrio porteño de Flores acusado de producir, almacenar y distribuir pornografía infantil, se hacía pasar por chofer y custodio de las hijas del conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Así surge de la investigación que lleva adelante el juez de instrucción Darío Bonano y de acuerdo a las declaraciones testimoniales que la justicia tomó en las últimas horas.

El acusado, cuya identidad no fue dada a conocer y por ahora permanece detenido, decía a allegados que era custodio y chofer de las hijas del conductor televisivo y hasta decía disponer de pases para el público para los programas de Tinelli.

Por ahora, es el único detenido pero según los investigadores habrá más involucrados y se está trabajando sobre la participación de otras personas, entre ellos miembros de su propia familia.

Ante el juez de instrucción Darío Bonano, el ex policía se negó el jueves a declarar y quedó detenido acusado de los delitos de grooming, corrupción de menores y de ser miembro de una asociación ilícita que provocó conductas indebidas sobre menores de edad.

Durante el procedimiento de detención, los uniformados secuestraron una importante cantidad de computadoras, discos rígidos y objetos sexuales.

De acuerdo con la investigación realizada, el hombre distribuía videos y fotos de menores sin ropa o protagonizando escenas de contenido sexual desde su domicilio del barrio de Flores.

Se estimaba que la actividad delictiva databa desde el año 2000 y que desde entonces habían hecho circular imágenes de unos 1.200 menores, de entre cuatro meses y 14 años de edad.