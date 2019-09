Lanzaron la campaña Quiero trabajar sin acoso Información General 14 de septiembre de 2019 Redacción Por ACTRICES ARGENTINAS

BUENOS AIRES, 14 (NA) -- Tras denunciar públicamente por acoso sexual y maltrato laboral a un ex director del Centro Cultural San Martín, la organización Actrices Argentinas lanzó una campaña en las redes sociales bajo los hashtags "#QuieroTrabajarSinAcoso" y "#ContratoSinMaltrato".

En uno de los primeros videos difundidos en las últimas horas aparecen las actrices Alejandra Flechner, Esther Araceli Díaz, Mariana Genesio Peña, Belén Chavanne y Jazmín Stuart, quienes en un minuto y cuarenta interpretan a cuatro trabajadoras y una estudiante que sufren maltrato laboral y acoso por parte de sus empleadores y del profesor.

Trascendió que en las próximas horas la organización subirá otros videos a las redes para darle continuidad a la campaña que comenzó ni bien terminó la conferencia de prensa en la que Actrices Argentinas, el pasado jueves, hizo pública la causa de la maquilladora, performer y comunicadora social Anahí De la Fuente, quien perdió su trabajo luego de denunciar a Diego Pimentel, exdirectivo del Centro Cultural San Martín por acoso y maltrato laboral.

Durante la conferencia, las actrices no dijeron el nombre del acusado, ya que señalaron "la idea es no darle protagonismo", y remarcaron que "la denuncia está en la Justicia y va a ir a juicio oral y público".

"Cuando denuncié esto me echaron. Yo mandé telegrama al Centro Cultural San Martín, al gobierno y al Ministerio de Cultura y no tuve respuesta", precisó De la Fuente ante la prensa.

Además, confirmó que la denuncia que se hizo ante la justicia en julio pasado es "por acoso sexual, hostigamiento, intimidación y maltrato laboral" y dijo que todos los hechos se produjeron dentro del Centro Cultural, aunque uno de ellos ocurrió "fuera del Centro Cultural San Martín, pero en el contexto de un festival propiciado por el mismo Centro Cultural".

Tras conocerse la denuncia pública contra el exfuncionario porteño, la actriz Thelma Fardin, quien fue la primera en realizar una denuncia pública de este tipo acompañada por Actrices Argentinas, señaló: "Estamos mostrando cómo una mujer que se anima a romper el silencio, denuncia y al día siguiente recibe una carta de despido".

Además, y en declaraciones al diario Popular, Fardin comentó que tras su denuncia de abuso sexual contra el actor Juan Darthés muchas puertas se le cerraron, aunque otras se le han abierto: "Por suerte, eran en esas en donde más quería estar".