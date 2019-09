En hockey con Banco Deportes 14 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La séptima fecha del torneo Nivelatorio de hockey damas de la Asociación Santafesina se disputará este sábado, siendo el Círculo Rafaelino local ante Banco, uno de los equipos de mayor protagonismo de la competencia. El partido de primera división se iniciará a las 16.30, pero la actividad de la tira de formativas comenzará a las 9 con el partido de Sub 14, para seguir luego a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; 12.15 en infantiles; 13.30 en Sub 18; y 15 horas en Reserva.