CRAR, a todo o nada en Santa Fe Deportes 14 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Este sábado se jugará la sexta y penúltima fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral. El Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando a Universitario de Santa Fe, partido a disputarse desde las 16 con el arbitraje de Mauro Rivera. Previamente, se medirán a las 12.45 en pre-reserva con el contralor de Carlos Recce, en tanto que a las 14.15 jugarán en Reserva con el arbitraje de Ulises Altamirano.

Sin margen de error, el equipo rafaelino irá por una victoria que le permita conservar aspiraciones de llegar a la última fecha con la chance de quedar entre los cuatro primeros que el año que viene jugarán en el Nivel Superior de la competencia. Universitario tiene las mismas necesidades así que seguramente será un duelo muy intenso.

Los demás partidos: a las 16, Los Caranchos vs. Provincial, Fernando Porcel; La Salle vs. Universitario de Rosario, Exequiel Adrover; y Rowing vs. Estudiantes de Paraná, Gonzalo Ventoso. Posiciones: Universitario de Rosario 25 (jugará el año que viene el Top 10); Provincial y La Salle 14; Rowing 13; Estudiantes 12; Universitario de Santa Fe 9; CRAR 7 y Los Caranchos 6.