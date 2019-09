La era Lautaro Martínez

(Especial para LA OPINION). - Claro que es prematuro y que solo el tiempo le dará a este título la derecha o quedará como otros tantos, en un augurio no correspondido por los hechos. Trazar una proyección en fútbol, es tomar demasiados riesgos, mucho más, si el protagonista es un delantero, del que solo los goles, lo salvan del anonimato; sin embargo, la nobleza de los recursos de Lautaro Martínez, enfundados con los colores albicelestes, se han convertido en el hit del momento y luego de su consagratoria tarea del último martes en San Antonio, anotándole 3 goles en 20 minutos a Méjico, los cimientos de esa etapa, están plenamente justificados, a fin de cuentas, solo 4 futbolistas habían marcado, 3 tantos en un partido jugando para la Selección Mayor, Messi, Agüero, Higuain y 4 décadas atrás, Daniel Bertoni.

Lautaro Martínez nació en Bahía Blanca el 22 de agosto de 1997. Su padre, Mario, al que llamaban 'Pelusa', así como sus primeros entrenadores, sabían que el 'Toro' estaba predestinado para ser una estrella mundial. Hizo las inferiores en el club Liniers de su ciudad natal y desde muy joven hacía gala de la disciplina, profesionalismo y perseverancia que hoy lo han llevado a estar en una de las grandes ligas de Europa.

Favio Radaelli, coordinador de inferiores del club de Avellaneda, alertado de las cualidades de ese, todavía pibe, llegó al sur de la provincia de Buenos Aires y con buena pupila, en pocos minutos de juego, elevó a su club un informe tajante, para ficharlo si o sí.

En junio de 2015, luego de ver sus espectaculares actuaciones en menores, Diego Cocca, entrenador de la 'Academia', lo convocó para la pretemporada con el primer equipo. Algo bueno estaba por caer para el 'Torito' Martínez. Es así que el 31 de octubre de ese mismo año debutó oficialmente con la camiseta de Racing. Su ingreso se dio a los 78 minutos del partido ante Crucero del Norte en lugar de Diego Milito. 'El Cilindro' de Avellaneda estaba ante su nueva estrella.

El 4 de julio del año pasado, el Inter de Milán hacía oficial el fichaje de Lautaro Martínez, que llegaba al conjunto italiano tras marcar 13 goles en la última campaña con Racing y con un vinculo hasta junio de 2023.

Empezaba a escribirse una historia muy diferente, propagada por el peso de esa casaca y el predicamento, que recobró en los últimos años, el fútbol peninsular.



FRUSTRACION MUNDIAL Y REVANCHA

La primera pregunta que nació horas después de la descomunal actuación de Lautaro Martínez en el 4-0 ante México fue sencilla: ¿cómo no estuvo en el Mundial de Rusia? En aquel entonces, Jorge Sampaoli afirmó que al delantero que jugaba en Racing le faltaba roce europeo, que tardaba “un segundo más en resolver las jugadas” y por eso decidió convocar a Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Cristian Pavón, Paulo Dybala y Lionel Messi como delanteros. Optó, Sampaoli, por la experiencia del Pipita y el Kun en detrimento de la juventud del Toro. El análisis resultadista no puede más que remarcar como un gran error a la determinación del actual entrenador de Santos de Brasil. Brilla Lautaro ahora, ya asentado en Inter de Italia, y es la cara de la tan anhelada renovación de la Selección Argentina. Y el hombre gol, claro.

Si Martínez es la cara de la renovación, Leandro Paredes podría ser el cerebro. Los dos asoman como titulares indiscutidos para Scaloni, un rótulo que solo se les puede poner a Messi y a Otamendi. La gira también dejó consolidaciones varias, como las de Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña y los tres arqueros, Marchesín, Andrada y Armani. En la lista de los que ganaron terreno se meten Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, quienes no serán citados en la próxima ventana por las proximidades de los duelos superclásicos por Copa Libertadores.

Le sacó provecho Lautaro Martínez a los amistosos de Argentina, esos mismos que algunos creen no sirven para demasiado. Además de una pelota por el hat-trick contra México, se ganó ser la cara de la renovada Selección Argentina.

El entrenador Scaloni avisó que se terminaron las pruebas y que para los próximos amistosos (Alemania y tal vez Ecuador, ambos en Europa) convocará a los que presumiblemente arranquen en las Eliminatorias Sudamericanas, menos Lionel Messi, sancionado por la Conmebol. La certeza que regaló Lautaro Martínez es que debe estar sí o sí. Con Messi y Agüero, como lo hizo en la Copa América de Brasil, o sin ellos.

Argentina, mejor dicho, la gestión Scaloni, ha encontrado una pieza con la que no contaba desde el declive de Gonzalo Higuain luego del mundial de Brasil en 2014, ahora, deberán sumarse otros para que la reforma tenga calado y no depender, de la racha goleadora de un hombre, que aparece en el horizonte, como un faro de esperanza.