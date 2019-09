Se relanza la campaña Conductor Designado Locales 14 de septiembre de 2019 Redacción Por El programa se ponía en marcha anoche, donde los promotores visitaban los locales de diversión de la ciudad entregando material relacionado a la seguridad vial. Básicamente, el que hace referencia al uso del casco, evitar de consumo de alcohol de quien maneja y respeto de los límites de velocidad.

Aprovechando el aumento en la movilización de jóvenes en vísperas del festejo por el Día de la Primavera y del Estudiante, este fin de semana, la Municipalidad de Rafaela relanzará la tradicional campaña Conductor Designado.

A partir del viernes a la noche -por anoche-, los promotores del programa estarán visitando los locales de diversión de la ciudad entregando material relacionado a la seguridad vial. Básicamente, el que hace referencia al uso del casco, evitar de consumo de alcohol de quien maneja y respeto de los límites de velocidad. Al respecto, el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Eduardo López, expresó: "Estaremos presentes con un operativo de seguridad integral en lugares, espacios, momentos en donde se presente la mayor afluencia de personas que representan al mayor grupo de riesgo, los jóvenes, con mayor cantidad de controles". "A partir de la semana que viene estaremos trabajando con los promotores de educación vial en las casas de estudios de la ciudad con este mensaje. La idea es que los chicos tomen conciencia desde lo lúdico. Para eso, los chicos van a tener la posibilidad de tomar conciencia sobre la responsabilidad que representa manejar un vehículo mediante un simulador, participarán de sorteos que estamos organizando con un grupo de empresas que se sumaron a la idea de colaborar y tomar compromiso con la seguridad vial", dijo. "Durante el fin de semana del 21 de septiembre, los promotores del programa Conductor Designado van a estar presentes en el espacio de la ciclovía de calle Estanislao del Campo llevando este mensaje a los jóvenes con fin de generar conciencia", agregó.

Vale destacar que colaboran en esta acción coordinada por el Municipio: Jachi Tour, Centro Asistencial, Bertolaccini Gerenciamiento de Riesgo, Senador Alcides Calvo, Paseo del Centro, Paseo Roca y Club Atlético de Rafaela.



NORMAS

"Cualquier conductor cuyo test de alcoholemia de resultado positivo es pasible de sanciones", comenzaron explicando los jueces de Faltas del Municipio Nicolás Borda Bossana y Daniel Nicola. Los funcionarios públicos explicaron que "cada caso es evaluado de acuerdo a especificaciones como el grado de alcohol en sangre al momento de la infracción y el grado de incidencia o reincidencia de quien se encuentre al frente del volante cometiendo la violación a la norma". La ley vigente establece el límite de consumo de alcohol en 0,50 gramos por litro para conductores de automóviles; 0,20 en quienes conduzcan motos y cero graduación alcohólica en personas responsables de transportes públicos y camioneros.

En casos extremos, las sanciones no solo son económicas sino que también incluyen la inhabilitación para la conducción con penas que van desde los 30 hasta los 90 días. Los jueces explicaron que "el Estado debe aplicar sanciones en estos casos porque existe una norma legal que lo establece. La sanción es económica en primera instancia y que, a su vez, ante una determinada condición particular de la infracción, puede sumar una pena accesoria que es la inhabilitación. La prohibición de manejar adquiere un grado determinado de acuerdo a las características que muestre el caso".

Cada vez que se inhabilita a una persona para conducir, se realiza el trámite correspondiente con la firma del infractor o la infractora y se notifica a la Agencia Provincial de Seguridad Vial. De tal manera que no podrá obtener el carnet en ninguna localidad de la provincia. Producto del alto riesgo que representa la conducción bajo la influencia del alcohol, especialmente en horario nocturno, personal de Protección Vial y Comunitaria viene desarrollando de manera intensiva controles de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de los mismos, las estadísticas muestran que, durante el primer semestre de 2017, se detectaron 142 casos; en el mismo tramo de 2018, fueron 194 (36 por ciento más) y, en 2019, 282 (45,5 por ciento de incremento con respecto a 2018 y 100 por ciento en relación a 2017). En definitiva, "las sanciones son una manera de concientizar y actúan de manera preventiva ya que producen la reflexión en los conductores que, antes de una sanción económica, preferirán designar a otra persona que no haya bebido para que conduzca", concluyeron los fiscales.



PREVENIR

Con respecto a los efectos nocivos del alcohol en el cuerpo humano, el doctor Ricardo Bello, integrante del Gabinete Psicofísico del Departamento Licencias de Conducir, dejó en claro que "la gente debe entender que el alcohol es un tóxico. Uno de los lugares donde más repercusión negativa produce es el sistema nervioso. En esa instancia actúa disminuyendo la visión, el conocimiento, la toma de decisiones conscientes. Además, en otros sistemas del cuerpo, produce taquicardia y aumento dela frecuencia respiratoria". "El riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol aumenta 17 veces la probabilidad de tener un siniestro automovilístico y morir con relación a una conductor que maneja sin los efectos del alcohol", afirmó. Bello recomendó que "lo más importante es la prevención y, si conduce, no beba. Es la mejor prevención. Se dice que entre el 20 y el 50 por ciento de los accidentes que se producen en la vía pública existe una alta influencia del alcohol". "Concretamente, el alcohol produce: visión borrosa, disminución de la visión de profundidad, alteración en la visión de los colores (sobretodo en los semáforos), aminora la agudeza visual, provoca trastornos auditivos, cognitivos (pensamientos conscientes), de cálculo, a nivel del sistema nervioso central, provoca sueño, problemas cardiovasculares y respiratorios, entre otros", finalizó.