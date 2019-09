Las empresas no pueden girar divisas al exterior Nacionales 14 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El economista Fausto Spotorno aseguró ayer que hay grandes empresas que deben pagar vencimientos de deuda en el exterior y cuentan con los dólares para hacerlo, pero no los están pudiendo girar para cumplir con los acreedores. "Yo conozco el caso de empresas que tienen los dólares en sus cuentas y no los están pudiendo girar para cumplir con los compromisos. Los depositaron en cuentas en la Argentina. Ahora esperan la autorización del Banco Central", dijo el economista.

Este jueves se conoció que un vencimiento de deuda de 130 millones de dólares que afrontó la compañía IRSA no llegó a los tenedores de la Obligación Negociable en el exterior, al margen de que la empresa depositó el dinero, por la restricción cambiaria. El motivo es que el control de cambios, tal como está redactada la regulación por parte del Banco Central, impide efectivizar pagos a "personas jurídicas".

El economista dijo que ni siquiera estas firmas necesitan ir al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) para comprar divisas porque ya las tienen de antemano en sus propias cuentas bancarias, pero ahora no saben cuándo van a ser autorizadas para girar el dinero y efectivizar el cumplimiento de su obligación.



INFLACION DE SEPTIEMBRE

El economista del estudio Orlando Ferreres y Asociados dijo que el relevamiento de precios realizado por la consultora les arrojó un dado de inflación del 1,8% sólo en la primera semana de septiembre. Expresó que la inflación de septiembre podría acercarse al 6% mensual, aunque admitió que hay que esperar porque en la primera semana es cuando se da la mayor parte de los incrementos ya que las empresas ajustan sus valores al iniciar el mes.