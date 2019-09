Movimientos sociales levantaron el acampe Nacionales 14 de septiembre de 2019 Redacción Por Preparan otra medida de 72 horas para la semana que viene.

FOTO NA UN BASURAL. Personal de Gobierno porteño limpia el sector del acampe.

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El grupo de movimientos sociales que realizó un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social levantó ayer la medida al cumplirse 48 horas, y anunciaron una protesta por 72 horas la próxima semana si no hay respuestas del Gobierno a sus reclamos.

El acampe, que derivó en enfrentamientos con la policía durante la primera jornada, fue cuestionado por el gobierno nacional y también por el candidato presidencial del Frente de Todos, que pidió a las agrupaciones "evitar estar en la calle".

Pese a que el levantamiento de la medida de fuerza estaba previsto para las 15:00, los referentes del Polo Obrero y de Barrios de Pie realizaron una asamblea durante la mañana y decidieron concluir con la protesta.

Pasadas las 8:00, el sector de la Avenida 9 de Julio entre Belgrano y Moreno comenzó a despejarse y más tarde se rehabilitó el tránsito vehicular.

"No vamos a dejar pisotear nuestra dignidad y vamos a seguir saliendo a la calle pese a quien le pese, porque es un derecho de peticionar a las autoridades", manifestó la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, al informar sobre el levantamiento del corte luego de la media sanción que obtuvo el proyecto de ley de emergencia alimentaria.

A la vez, junto con el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, advirtió que si no reciben respuestas positivas a los reclamos planteados a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, volverán a acampar en el mismo lugar, pero por 72 horas.

El pasado miércoles 4 de agosto los movimientos sociales habían realizado una protesta de 24 horas: los reclamos que realizan son apertura de programas, aumento de las partidas de alimentos e incremento en el monto de los programas actuales.

En tanto, este sábado está prevista una asamblea en el partido bonaerense de Pilar junto al sindicalismo combativo para definir cómo continuarán la negociación con el Gobierno.