El FMI liberará el crédito después de las elecciones

BUENOS AIRES, 14 (NA).- El FMI esperaría hasta después de las elecciones del 27 de octubre próximo para definir el desembolso de los US$ 5.400 millones previsto para mediados de este mes, lo cual aumentaría la tensión cambiaria y complicaría al Gobierno, según versiones que circularon hoy en los mercados. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hará en la última semana de septiembre un último intento por evitar esa demora, cuando se reúna con autoridades del organismo multilateral.

En mercados del exterior y en análisis de bancos y fondos de inversión dan por hecho que los recursos acordados con el organismo multilateral no se sumarán a las reservas del Banco Central hasta que el panorama electoral se aclare.

En recientes declaraciones, el vocero del FMI, Gerry Rice, dijo que ese organismo mantiene el apoyo al Gobierno de Mauricio Macri y que se están cumpliendo las exigencias contenidas en el acuerdo firmado el año pasado, pero evitó dar precisiones sobre el esperado desembolso.

El funcionario confirmó que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará a Washington a fin de mes para continuar el diálogo con directivos del organismo. Sin embargo, los funcionarios que siguen el caso argentino habrían aconsejado no enviar los fondos del nuevo desembolso, una decisión que complicaría aun más al Gobierno que necesita los recursos para engrosar las reservas del Central y evitar una mayor sangría.

Para frenar esa caída, el Ejecutivo decidió imponer un cepo cambiario que si bien no afecta la compra de sumas pequeñas, sí está complicando a las empresas que tienen que girar dividendos o dólares al exterior, incluso en casos en que cuentan con los billetes para remitirlos.

El influyente diario británico, Financial Times, advirtió que el Fondo tendría decidido esperar hasta después de las elecciones para resolver qué hacer con el desembolso. "La agitación del mercado ha complicado las evaluaciones del cumplimiento de los objetivos del programa después de que la derrota del presidente Mauricio Macri en las primarias el mes pasado desencadenara una venta masiva de los activos", aseguró en un editorial el periódico.

Desde el Fondo sólo se conocieron las definiciones formales del vocero, quien sin embargo también reconoció que la Argentina enfrenta "complejas condiciones de mercado e incertidumbre política", lo cual hace que "la situación sea aún más difícil".

"Nuestro compromiso sigue siendo fuerte con la Argentina", sostuvo el funcionario. Respecto del futuro gobierno y sobre el diálogo con el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, Rice sostuvo que "en términos de discusiones futuras, necesitamos tener las reuniones a fines de septiembre primero y luego lo retomaremos desde allí". "Seguimos intentando ayudar. Seguimos totalmente comprometidos, ese es el papel del Fondo", afirmó.



ACUERDO BAJO LA

LUPA JUDICIAL

La fiscal federal Paloma Ochoa pidió ayer investigar los acuerdos entre el Gobierno y el FMI, para determinar si desde el Poder Ejecutivo se propició una disparada del dólar y devaluación luego de las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

Tras el requerimiento que hizo la fiscal con varias medidas de prueba, ahora es el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien se apresta a definir el destino de la investigación.

Entre las medidas que solicitó la Fiscalía se encuentra el otorgamiento por parte del Ministerio de Hacienda de una copia de los acuerdos hechos desde 2018, además que se informe sobre reuniones entre el personal del FMI y el Gobierno.

Ochoa también pidió que la Jefatura de Gabinete entregue los registros de ingresos y salidas de la Casa Rosada y del Banco Central correspondientes al lunes 12 de agosto, el día siguiente de las elecciones primarias y cuando comenzó el alza del dólar.

Otra de las medidas de prueba que evalúa el juez tras el pedido fiscal es saber, de acuerdo a datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el detalle de cada una de las operaciones efectuadas en el mercado mayorista de cambios ese 12 de agosto.

La denuncia que originó la causa la realizó Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, al considerar que al día siguiente de las PASO hubo una "suba indefinida del dólar", frente a la cual el BCRA se comportó de modo "anormal, extraño e inusual" por no intervenir en el mercado de cambios.

"El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta", aseguró el denunciante.

Por otra parte, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al pedido de amparo impulsado por un grupo de abogados y organismos sociales que consideran que el proceso de toma del crédito debería anularse por groseros errores administrativos.

"El expediente administrativo a partir del cual resultó la decisión de contraer el crédito es de fecha posterior a la toma.

Estamos frente a un evento de consecuencias muy importantes", dijo Andrés Bernal, uno de los abogados que realizó la presentación judicial.