“Esto se saca adelante con trabajo” Deportes 14 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero Renso Pérez confía en revertir este comienzo adverso que tiene la ‘Crema’ en el inicio del torneo, donde aún no pudo ganar. “Hay que tener tranquilidad y confiar en el trabajo que se viene haciendo”, destacó.

Atlético de Rafaela enfrentará este domingo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en uno de los juegos de la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional. El equipo conducido por Walter Nicolás Otta aún no pudo ganar pero todos confían en revertir, pronto, este difícil comienzo de torneo que viene teniendo.

“Nos está faltando meterla”, señaló Renso Pérez para lograr esa tan ansiada victoria. “Es un conjunto, cuando ganamos lo hacemos todos y lo mismo cuando perdemos, no hay un responsable. Nos está faltando meterla, hay que tener tranquilidad y confiar en el trabajo que se viene haciendo”, agregó el experimentado mediocampista.

La Crema mereció más ante Quilmes, pero lo cierto es que no pudo quebrar el cero. “Nos quedamos con mucha bronca, impotencia, por la situación, viene torcida”, declaró Pérez, y reconoció: “Estamos tranquilos, hicimos un buen partido, hay que enderezarlo nomás, y esto se saca adelante con trabajo, no ligamos nada”.

“Lo peor que podemos hacer es volvernos locos, esto recién empieza, hay que seguir trabajando. Obvio que impacienta para la gente y para nosotros, entendemos que necesitamos un triunfo, pero confiamos en el trabajo del cuerpo técnico, en nosotros, sabemos que lo vamos a sacar adelante”, agregó.

En relación al rendimiento mostrado ante el ‘Cervecero’, Pérez analizó: “Realmente mejoramos un montón con respecto a lo que hicimos en Defensores de Belgrano, creo que había sido un paso para atrás, volvimos a lo que queríamos, la intensidad, el juego, la movilidad, las ganas. Sabíamos que teníamos un rival difícil, que no había perdido, una muy buena mitad de cancha, pero no nos crearon tantas situaciones, fuimos los que mas cerca estuvimos, lamentablemente no se pudo convertir el penal, lo bancamos a muerte a Ijiel (Protti), al tanque (Bonansea), a todos los delanteros, es fútbol, hay que seguir intentando”.