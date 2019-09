Los que viajaron a Mendoza en busca de la primera alegría

Walter Otta no confirmó el equipo pero sí los 18 que irán ante el ‘Lobo’ mendocino. La ‘Crema’ jugará mañana a las 16.

Luego de la práctica matutina de ayer, Walter Nicolás Otta confirmó los 18 concentrados para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, este domingo a las 16.00. Como se preveía, la ‘Crema’ viajó sin equipo confirmado aunque teniendo en cuenta el once inicial que viene de igualar sin goles ante Quilmes, el DT deberá hacer una modificación obligada. El tucumano Joaquín Quinteros sufrió una distensión muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda y será baja por los próximos dos compromisos. Una alternativa sería el retorno de Ángelo Martino o de Junior Mendieta, ambos integrando la nómina de jugadores convocados.



Los convocados son: Nereo Fernández, Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Lucas Blondel, Franco Racca, Alexis Niz, Sergio Rodríguez, Ignacio Liporace; Emiliano Romero, Renso Pérez, Mendieta, Martino, Reinaldo Alderete; Ijiel Protti, Denis Stracqualursi, Leonardo Acosta, Alan Bonansea y Matías Godoy.



TAMBIÉN LLEGA NECESITADO



Gimnasia y Esgrima de Mendoza, rival al cual visitará Atlético de Rafaela este domingo, viene de perder 2-0 en su visita a Villa Dálmine, equipo conducido por el rafaelino Lucas Bovaglio.

El ‘Lobo’ suma en el torneo cinco puntos fruto de una victoria (en la segunda fecha vs Almagro) y dos empates (vs Def. de Belgrano y Quilmes, ambos 0 a 0).

En principios, el entrenador Diego Pozo realizará dos modificaciones en relación al último cotejo. Salces por Carrizo y Zabaleta por Alfrez. De esta forma, el probable equipo para recibir a la ‘Crema’ sería con: Tomás Marchiori; Federico Mazur, Diego Mondino, Renzo Vera y Leandro Aguirre; Brian Zabaleta, Santiago López, Luis Salces e Iván Ramírez; Gonzalo Bereterame y Ignacio Morales.