"El transporte público es un servicio esencial que necesitan los vecinos"

Luego del incidente sucedido el miércoles por la noche en barrio 2 de Abril a bordo de un minibús de la línea 4 entre tres personas que se encontraron en una disputa particular, el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, exigió a las fuerzas policiales mayor seguridad a la vez que descartó cualquier cambio en los recorridos.

El funcionario expresó que “como es de público conocimiento, el miércoles, en la línea 4 se suscitó un evento complicado para el servicio en donde se vieron afectados el conductor del colectivo y los pasajeros que en ese momento se encontraban viajando ya que tuvieron que pasar por una situación muy difícil y no deseada”.

Ricotti manifestó que “son situaciones que se repiten en distintos horarios y en diferentes sectores de la ciudad. En este caso, tuvimos que cortar el servicio para dirigirnos a hacer la denuncia de lo sucedido en el Destacamento 9. El chofer estuvo asistido por personal del Subdepartamento de Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, junto a un delegado del SEOM. Ahora queda todo en manos de la Policía y de la Justicia”.

“Esperamos que se pueda resolver el tema puntual y que se ajusten los sistemas de prevención para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”, solicitó.

El funcionario destacó que “en el marco de la importante inversión que viene haciendo el Municipio en materia de seguridad, el micro que estuvo involucrado en el hecho tiene incorporadas videocámaras. Con lo cual, lo que sucedió, está filmado. Se procederá a bajar la información a formato de reproducción para entregársela a la Policía y, de esa manera, intente identificar a los partícipes del episodio”.

“Lamentablemente, ocurren casos de toda índole en distintos barrios; desde la rotura de un vidrio producto de un golpe con un elemento contundente hasta un hecho más serio y grave como en el que ocurrió el miércoles. Allí, aparentemente, entre dos o más personas, se agredieron exhibiendo armas de fuego en su mano”, detalló Ricotti.

“En todos ellos, los choferes tienen la instrucción de avisar a los supervisores. En esos casos, el coche debe trasladarse a la Comisaría para realizar la denuncia e, inmediatamente, se completa el recorrido con otra unidad”, amplió.

Daniel Ricotti afirmó que “no evaluamos cambiar los recorridos. El servicio de Transporte Público es un servicio esencial que lo necesitan todos los vecinos para trasladarse desde sus casas hacia sus trabajos, escuelas o lugares de esparcimiento. Debe estar disponible. Necesitamos que las medidas preventivas, puestas en práctica por las fuerzas de seguridad, garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

“Queremos que nuestros choferes tengan la tranquilidad de desarrollar su trabajo y el servicio de manera segura. Por eso es que, con el respaldo de la Policía, circularemos con una custodia mucho más intensiva, con un móvil policial, especialmente en los sectores donde sucedieron los inconvenientes”, dijo el secretario.

“Siempre se habla de la ocurrencia de hechos y la falta de denuncias. Nosotros, cada vez que pasan este tipo de cosas, nuestros choferes junto con personal de nuestra Secretaría, van a la Comisaría que corresponde y radican la denuncia en todos los casos”, finalizó.