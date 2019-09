Panorama Político

MINIBUSES EN EL

DEBATE POLITICO

La calidad del servicio del transporte urbano de pasajeros se instaló con mayor impulso en la escena política doméstica, que tiene mini estallidos a partir de los cruces entre oficialistas y opositores en un contexto de aumento en el precio del boleto que posiblemente se efectivizará la semana próxima. Fue el radical Leo Viotti quien encendió la mecha la semana pasada en una entrevista publicada en este Diario, en la que sugirió al intendente, Luis Castellano, que aproveche la suba de 15 a 25 pesos por viaje para mejorar el servicio.

Al día siguiente, el jefe de Gabinete Marcos Corach, fue durísimo en su respuesta al plantear el doble estándar del discurso de los concejales de Cambiemos en Rafaela que cuestionan al Ejecutivo todo el tiempo pero nada dicen del Gobierno nacional y sus responsabilidades en la crisis económica, en la quita de subsidios al transporte o en la eliminación del IVA y recorte de Ganancias que repercute en la coparticipación directa a provincias e indirecta a municipios y comunas.

Parecía que el asunto terminaba ahí. Pero no. Esta semana Viotti presentó con el respaldo de su bloque un proyecto en el que dice recoger quejas de usuarios por el mal estado de los minibuses. El proyecto será tema de la agenda legislativa de la próxima semana, por lo que habrá más noticias en este boletín... con mucho picante.



CADENA DE PASES

DE FACTURAS

El gobernador de la Provincia, Miguel Lifschitz, se rodeó de sus principales ministros el lunes pasado para brindar una extensa conferencia de prensa en la que culpó de todos los males a Mauricio Macri, a quien muchos consideran el presidente saliente porque, básicamente, no está en condiciones de revertir el resultado de las elecciones primarias del 11 de agosto cuando perdió con Alberto Fernández por una diferencia superior a los 15 puntos, esto es más de 4 millones de votos.

Lifschitz pidió al Presidente Macri que se haga cargo de las consecuencias de la crisis que creó. Y al mismo tiempo defendió el aumento del gasto social que la Provincia realiza por estos días para hacer frente a una mayor demanda alimentaria y de salud que se registra en territorio santafesino. Admitió al mismo tiempo que ordenó reducir el ritmo de las obras públicas a las empresas adjudicatarias, que a su vez temen demoras en los pagos de los certificados, lo que podría derivar en suspensiones de trabajadores.

Conclusión: el gobernador exigió a la Nación que envíe más fondos. Pero lo concreto es que girará menos recursos por el impacto de medidas como la quita del IVA a productos de la canasta básica o el recorte de Ganancias. Hasta fin de año, la gestión de Lifschitz percibirá unos 4.000 millones de pesos menos de lo que esperaba por causa de esas medidas. Esto repercutirán en los municipios y comunas. Por caso, Rafaela resignaría entre 7 y 10 millones de pesos, por tanto también pierde -de lo que hablaba Corach, entre otros temas-.

De este modo, Lifschitz buscó cubrirse también en dos frentes que tiene abierto hacia el interior de la Provincia. Por un lado ante los intendentes y presidentes comunales del PJ que no dejan semana sin cuestionar su gobierno por no enviar en tiempo y forma plata a los estados locales. Y por el otro ante su sucesor, el gobernador electo Omar Perotti, quien a través de sus representantes en la mesa de la transición endurecieron sus reclamos. Se quejan por la lentitud en responder algunas de las preguntas del cuestionario entregado el 3 de julio y claro está del déficit de la gestión Lifschitz: confirmado más de 10 millones de pesos en el primer semestre y que se duplicará hasta fin de año.

Y después está el pase a planta permanente de personal contratado por el Gobierno provincial, un reclamo motorizado por ATE y UPCN, gremios cercanos al PJ. Perotti y los suyos plantearon que hoy la Provincia no debe pasar a nadie a planta permanente y se quejan del personal político designado por el socialismo. Incluso crearon una página web para volcar toda la información que reciban y transparentar el legado. Se recuerda que también pidieron una auditoría que vaya a saber por donde anda.

Mientras tanto, el Plenario de Secretarios Generales de los Sindicatos adheridos a Festram, entre ellos el SEOM rafaelino que lidera Darío Cocco, resolvió decretar el estado de alerta y movilización, en solidaridad y respaldo con los compañeros y compañeras que sufren penurias por la falta de pago en tiempo y forma de sus salarios. Asimismo, dispusieron la realización de paros activos en todos aquellos lugares donde persisten deudas salariales de cualquier índole, instando a la movilización de los trabajadores afectados e incluyendo las protestas en las rutas de la Provincia para visualizar la grave problemática que atraviesan. Y reclamaron una audiencia con Lifschitz, que suma así otro dolor de cabeza.

Y desde la Legislatura, el Interbloque de Diputados del PJ también mostró sus colmillos. Se quejó de los legisladores socialistas por su demora en tratar el proyecto que llegó desde el Senado con media sanción para que el Fondo de Obras Menores que la Provincia transfiere a municipios y comunas pueda utilizarse no solo a comprar máquinas o ejecutar obras sino también a gastos corrientes, esto es pago de sueldos o proveedores. Por ahora estará en la Legislatura una semana más. Apunte: en el Senado la mayoría es del PJ, en Diputados en cambio es del Frente Progresista.

A propósito de pase a planta permanente, hoy será el turno del Concejo rafaelino y del SEOM.



REFORMA AGRARIA,

CARSFE Y PEROTTI

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), que tiene entre sus entidades adheridas a la Sociedad Rural de Rafaela, rechazó cualquier posibilidad de avanzar en una reforma agraria o el regreso de la Junta Nacional de Granos que plantaron dirigentes del Frente de Todos, como Juan Grabois y Felipe Solá. "Estas propuestas no han sido desmentidas por candidatos a cargos nacionales ni por autoridades electas provinciales" señalaron desde la Comisión Directiva de CARSFE según publicó El Litoral. "Parecieran ser peligrosamente avaladas por los mismos", agregaron en referencia elíptica a Omar Perotti o Marcos Cleri, entre otros.

"Consideramos respetuosamente oportuno que el gobernador electo se pronuncie al respecto, despejando todo tipo de zozobras", pidieron con diplomacia pero tomando distancia.