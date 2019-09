Robaron en la Escuela de Artes

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - La ola de robos y de violaciones a propiedades privadas en Humberto 1° ya no tiene límites.

Despertarse y que alguien te comente que le robaron o entraron en tal lugar (si tuviste suerte y no te ha tocado), es cosa de todos los días. Y a veces hasta dos robos por noche.

En esta semana (entre otros varios robos) le tocó a la Escuela de Artes e Idiomas. La directora del establecimiento Noemí Doleatto nos decía que el hecho ocurrió en la madrugada del lunes 9 de septiembre. “Rompieron dos cerraduras de dos puertas y como siempre que ocurren estas cosas; primero la sorpresa de encontrarse con todo revuelto y luego de recorrer todo el establecimiento, descubrir que los malvivientes se llevaron un parlante potenciado grande de color negro. Además dos netbook que contenían abundante información de diferentes proyectos que lleva adelante la institución y varias carpetas con material sumamente necesario para la organización de actos públicos. También cargaron con un TV Smart de 49 pulgadas Hitachi y un parlante portátil Noblex”. “La verdad que al ingresar en la mañana del día martes 10 nos encontramos con un panorama muy triste y amargo, con puertas y armarios violentados”.

Lo más lamentable es que todos los elementos faltantes eran recursos imprescindibles para el dictado de clases de los profesores.

Con éste, ya son cuatro veces que ingresan a la escuela; las dos últimas veces con pocos meses de diferencia.

Será que cada vez que nos levantamos los humbertinos además de agradecer por ver el sol, tendremos que agradecer que no nos robaron? Hasta cuándo?

Y la Policía …….?