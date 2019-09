Un triunfo en Morteros Deportes 13 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA BEN HUR SUB 17./ Se impuso por 1 a 0.

Con el objetivo de seguir potenciando las divisiones inferiores de la institución, el Lobo se encuentra disputando la 2º Edición del Torneo Juvenil del Centro. En la tarde/noche del miércoles, Ben Hur enfrentó como visitante a 9 de Julio de Morteros por la sexta fecha.

El equipo rafaelino sumó una victoria, la primera del certamen para el Sub 17 (acumulaba una caída y tres empates), y una derrota en Sub 15, categoría que todavía no pudo sumar unidades en el torneo.

En la próxima jornada enfrentará como local a Unión de Sunchales.

Resultados: Sub 15: 9 de Julio 3 vs Ben Hur 2 (Dunky y Picapietra).

Sub 17: 9 de Julio 0 vs Ben Hur 1 (Seguro).