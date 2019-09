Muchos clasificados para los Juegos Evita

Una muy buena actuación tuvieron los atletas rafaelinos que participaron de las finales de Santa Fe Juega en las últimas semanas, logrando gran cantidad de pasajes para los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata. Esto se dio en las dos categorías, Sub 14 y Sub 17.

Este es el detalle en atletismo convencional:



SUB 17

Del CRAS lograron tal objetivo los días jueves 5 y viernes 6, en la ciudad de Rosario:

Valentín Menossi: 1° puesto en Lanzamiento de Martillo (campeón provincial).

Virginia Abbá: 2° puesto en Lanzamiento de Martillo (subcampeona provincial).

Carolina Suárez: 1° puesto en 3000m Marcha (campeona provincial).

Valentina Aballay: 1° puesto en 300m llanos (campeona provincial), 2° puesto en posta 4x100m.

Florencia Tellini: 1° puesto en Hexatlón (campeona provincial).

Representando al Colegio San José: Araceli Mondino, quien se consolidó con nuevo récord personal de 15”08 en los 100 m con vallas, y también fue campeona provincial en 295 metros con vallas.

Del CEF 53, lograron la clasificación Brisa Cortesini y Fernando Vera. La primera fue campeona provincial en la prueba de salto en largo y fue segunda en 100 metros llanos; mientras que Vera logró la victoria en la prueba de 300 metros llanos.



SUB 14

Tomás Mondino logró una gran performance al ganar las dos pruebas de velocidad. El lunes 2 de septiembre en el CARD se impuso con 9s46 en los 80 metros llanos, y el martes 3 repitió la victoria en 150 metros llanos.

Del CRAS lograron la clasificación en Santa Fe:

Camila Rodríguez: 1° puesto en 80m llanos (campeona provincial) y también obtuvo triunfo integrando la posta 5x80m llanos.

Valentina García: 1° puesto en 80m con vallas (campeona provincial) y en posta 5x80m.

María Paz Scarafía: 2° puesto en lanzamiento de martillo y 3° puesto en Disco.

Angelina Zanatta: 1° puesto (campeona provincial) en 3000m Marcha con mejor marca personal.

Del CEF 53, Matilde Lovera logró la clasificación quedando en el segundo puesto en 80 metros con vallas, y cuarta en lanzamiento del martillo.

Además, el atleta lehmense Benjamín Castillo Molina se consagró campeón en la prueba de 2000 metros llanos con un tiempo de 6m51s, logrando la medalla de oro y la clasificación a los Juegos Nacionales Evita. También fue segundo en 800 metros. (Fuente: Revista Todo a Pulmón Rafaela).