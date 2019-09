Proyectos del Ejecutivo serán analizados el lunes Locales 13 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tal como se había anticipado, la próxima semana se tratarán los dos proyectos elaborados por el Ejecutivo, en el marco de la denominada emergencia económica.

Hay dos expedientes que serán analizados por los concejales, en los que por un lado se solicita habilitar la compra directa de algunos insumos que hoy son críticos, y en donde el habitual procedimiento genera no conseguir precios o directamente no obtener dichos insumos. Por otro lado, se le dará tratamiento a un proyecto para modificar los montos de contratación, que hace desde 2015 que no se modificaron.



SEOM

Este viernes a las 10 los concejales recibirán al secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Darío Coco y funcionarios del Ejecutivo, para avanzar en el proyecto de ordenanza para pasar a contratados a planta permanente.