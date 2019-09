Análisis de los rivales Deportes 13 de septiembre de 2019 Redacción Por RUGBY, MUNDIAL

TOKIO, 13 (AFP-NA) - La Selección argentina de rugby, Los Pumas, semifinalistas de la pasada edición de la Copa del Mundo, tendrán que esforzarse al máximo para alcanzar los cuartos de final de Japón 2019 y lograr uno de los dos primeros puestos de una llave C que comparte con Inglaterra y Francia. Tonga, que nunca ha pasado de la fase de grupos en un Mundial, y la modesta Estados Unidos completan el ya conocido como "grupo de la muerte".

El camino de Inglaterra a la cita japonesa ha sido una auténtica montaña rusa, pero el conjunto entrenado por Eddie Jones llega finalmente como un serio aspirante. Luego de sumirse en la duda al cerrar el Seis Naciones de 2018 en una decepcionante quinta posición, el XV de la Rosa ha ofrecido señales de mejora este año al quedar segundo en la cita de las seis selecciones europeas, solo por detrás de Gales, que logró el Grand Slam, y jugando un rugby más expansivo.

El modo en que se dejaron remontar una ventaja de 31-0 contra Escocia en el último partido del campeonato para terminar empatando 38-38 volvió a generar dudas en el cuadro de Jones, pero su histórica victoria por 57-15 ante Irlanda en un partido de preparación en Twickenham a finales de agosto indicó que, tal vez, Inglaterra esté llegando a su mejor nivel en el momento indicado.



LOS GALOS

Francia llega a la Copa del Mundo casi dos años después de haber incorporado en diciembre de 2017 a Jacques Brunel como nuevo seleccionador y a Fabien Galthie, excapitán de los Bleus, y Laurent Labit como ayudantes. Todos ellos buscan prolongar el gran récord de los galos, que han alcanzado al menos los cuartos de final en cada edición de la cita mundialista. "En términos de resultados tenemos un grupo difícil, nuestro primer desafío es salir de él", declaró Brunel. "La historia muestra que Francia es capaz de llegar muy lejos".

La selección francesa se quedó en cuartos en el Mundial-2015 y finalizó en el 4º lugar en el Seis Naciones-2019.



ESTADOS UNIDOS

Los Eagles estadounidenses nunca han llegado a ser una amenaza en sus siete participaciones en la Copa del Mundo, y no parece que la tendencia vaya a cambiar en esta ocasión en Japón. La oportunidad más realista de los estadounidenses de hacerse con una victoria en la fase de grupos es su partido final, el próximo 13 de octubre, contra Tonga.

Pese a no ser favoritos, los Eagles llegan al torneo respaldados por una serie de buenos resultados. A su histórica victoria 30-29 contra Escocia en junio del año pasado hay que sumar dos triunfos contra Samoa. El cuadro entrenado por el sudafricano Gary Gold también se coló en la final de la Copa de Naciones del Pacífico, cayendo el pasado 10 de agosto 20-34 contra Japón en Fiyi.



TONGA, EN TEORIA EL MAS DEBIL

Aparte de una gloriosa victoria sobre Francia en 2011, Tonga no ha logrado impresionar en la Copa del Mundo de rugby, pero el técnico Toutai Kefu pretende cambiar eso en Japón. Los polinesios se han clasificado para 7 de las 8 citas mundiales celebradas hasta la fecha, cayendo en todas ellas en la fase de grupos.

En total han ganado siete partidos en los Mundiales, destacando el triunfo por 19-14 contra los posteriores finalistas franceses en Nueva Zelanda-2011. Para alcanzar los cuartos de final, Tonga está obligada a hacer historia.