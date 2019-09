Entrena a la mañana y viaja por la noche Deportes 13 de septiembre de 2019 Redacción Por El técnico Walter Otta podría definir el equipo titular de cara al partido del domingo en Mendoza frente a Gimnasia

FOTO J. BARRERA EXPERIMENTADO./ Nereo Fernández mantuvo el arco en cero por primera vez ante Quilmes.

En la práctica que desarrollará este viernes el plantel de Atlético de Rafaela en el predio del autódromo, se espera que el entrenador Walter Otta defina o al menos esboce lo que puede ser el posible once titular que el domingo, desde las 16, visitará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Desde las 9.30, la Crema realizará la práctica más importante de la semana en el objetivo de conseguir su primera victoria del campeonato. La necesidad de sumar de a tres es imperiosa en barrio Alberdi y por ello el entrenador podría ensayar un cambio de esquema, tratando de asumir una propuesta más ofensiva, aunque claro, tratando de encontrar el equilibrio necesario para no quedar desbalanceado y que eso pueda traerle complicaciones a Nereo Fernández y la última línea.

Con la confirmación que no podrá estar Joaquín Quinteros por lesión, pero sí el defensor Sergio Rodriguez en referencia a quienes dejaron la cancha de manera obligada el lunes frente a Quilmes, Otta tendrá al menos que realizar una modificación. ¿Podrá tener una oportunidad Leonardo Acosta desde el arranque?.

El entrerriano asoma como una buena opción, recordando que no pudo estar en las tres fechas iniciales por suspensión, y que tuvo un aceptable ingreso ante los cerveceros.

Luego del entrenamiento el cuerpo técnico brindará la lista de convocados, que por la noche estará emprendiendo el viaje a la ciudad cuyana. Cabe acotar que Gimnasia tiene cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota, la sufrida ante Villa Dálmine en la jornada pasada.



EL RETIRO DE "GOMITO"

Christian Gómez se despedirá del fútbol este sábado. Serán los últimos diez minutos del 10 de Nueva Chicago. Y como no podía ser de otra manera, el futbolista de 44 años lo hará jugando, con una camiseta especial y la cinta de capitán, como siempre. Gomito estará dentro del equipo titular vs. Atlanta, para luego ser reemplazado a los diez minutos y recibir la ovación.