Ben Hur ganó y es puntero

13 de septiembre de 2019

FOTO J. BARRERA EN EL SUR./ El Lobo se impuso de manera ajustada.

Se puso en marcha anoche la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, con la victoria de Ben Hur por 1 a 0 sobre Unión de Sunchales en el estadio "Néstor Zenklusen". El único gol fue convertido por el delantero Leonardo Ochoa, de penal, a los 22 minutos del segundo tiempo. En Reserva se impuso también la BH por 3 a 2.

Con este resultado, a la espera del resto de la jornada y en particular del partido que disputarán el domingo Sportivo Norte ante Ferrocarril del Estado, el elenco dirigido por Carlos Trullet se ubicó como único puntero.

Esta jornada continuará hoy con el partido que sostendrán en Clucellas el local Florida y Brown de San Vicente, a partir de las 22 (reserva 20.30). Los demás encuentros se disputarán el domingo en el horario habitual de las 15.30. Ellos son: Libertad vs. Deportivo Ramona; Peñarol vs. 9 de Julio; Dep. Tacural vs. Argentino Quilmes; Talleres de María Juana vs. Atlético Rafaela y Sp. Norte vs. Ferrocarril del Estado.

Posiciones: Ben Hur 17 puntos (un partido más); Ferro 15; Sportivo Norte 14; 9 de Julio 12; Brown 11, en los primeros puestos.

Primera B: esta noche habrá un adelanto de la cuarta fecha del torneo Clausura de la Zona Norte. En Vila, a las 22, Argentino de Vila recibirá a Dep. Aldao.



LISTA DEL SUB 14

Luego de las prácticas realizadas, el cuerpo técnico a cargo de Rubén Bucci y con Horacio Nieto como ayudante de campo, dio a conocer la lista de los 18 jugadores que serán parte del plantel del Seleccionado Sub14 de la Liga Rafaelina que jugará el torneo Provincial del 20 al 22 de septiembre, organizado por la LRF.

Los mismos son: Arqueros: Ramiro Luna (9 de Julio) y Lucas Araya (Talleres M. Juana).

Defensores: Felipe Pauloni (Atlético Rafaela), Santiago Gerlero (Atlético Rafaela), Maximiliano Heredia (9 de Julio), Isaías Benitez (Dep. Libertad), Lautaro Chiera (Sp. Ben Hur) y Luka Donatti (Arg. Quilmes).

Mediocampistas: Pablo Pomo (La Hidráulica), Gastón Pomo (La Hidráulica), Iván Pinardelli (Tiro Federal M. Ville), Enzo Cardozo (F.C. Estado), Joel Bonifaccio (Peñarol) y Kevin Dominguez (Sp. Norte).

Delanteros: Nahuel Bett (Moreno de Lehmann), Lionel Ledesma (9 de Julio), Jonathan Dos Santos (Unión de Sunchales) y Thiago Kloster (Sp. Santa Clara).