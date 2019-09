Del Potro retornará al circuito en Estocolmo Deportes 13 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA DEL POTRO. Optimista por su recuperación.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El tandilense Juan Martín Del Potro mostró ayer, a un mes de su regreso oficial al circuito profesional en el ATP 250 de Estocolmo, cómo fue su vuelta a una cancha de tenis, en el tramo final de su recuperación tras una segunda operación en la rodilla derecha.

A través de un video en su cuenta de Instagram, se lo vio entrenándose en un court indoor de cemento, desde que saca el par de zapatillas de su bolso hasta los movimientos precompetitivos y la práctica con golpes de drive, de revés y saques.

Todo con muy poco desplazamiento, para cuidar principalmente la rodilla derecha, de la que fue operado en junio pasado por su segunda fractura de rótula.

El ATP de Estocolmo se disputará del 14 al 20 de octubre y la cuenta oficial del certamen le dio la bienvenida, también en su condición de campeón por duplicado en la cita de la capital sueca.

Todo esto deja atrás aquellas declaraciones del pasado 21 de junio, cuando el propio tenista había revelado estar "triste", porque no sabía si podría volver a jugar en el circuito ATP, justo antes de operarse en la ciudad española de Barcelona.

"No puedo hablar mucho de lo que va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperar mi salud y mi rodilla. Y si fue mi último partido de tenis el otro día, no lo sé", había asegurado, visiblemente afectado.

Pero ahora el semblante se modificó en el tandilense, que si bien estuvo ausente en el US Open, último Grand Slam de la temporada, se ilusiona con el retorno que le permita no perder tantos puestos en el ranking.

El tandilense sufrió la lesión en el debut en el ATP 500 de Queens, en la victoria sobre Denis Shapaovalov y sucedió en el octavo game del segundo parcial, cuando avanzó hacia la red para devolver un tiro del canadiense, se resbaló y flexionó su pierna, exigiendo mucho la zona.

A finales de 2018, ya había sufrido una rotura en la rótula que lo obligó a dar por terminada su temporada.



DOPING POSITIVO

El cordobés Franco Agamenone fue suspendido por diez meses a raíz de un doping, por haber ingerido un suplemento contaminado y recién podrá volver a jugar el 26 de enero de 2020.

La sanción, que había sido adelantada el 31 de agosto, fue oficializada ayer por la Federación Internacional de Tenis.

El riocuartense, que se encuentra en el puesto 767 del ranking de la ITF y tiene 26 años, dio positivo en un torneo M15 (ex Futures) disputado entre el 25 y el 31 de marzo de este año en Pinamar.