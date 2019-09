Adolescente rafaelina falleció luego de accidentarse en moto

Una jovencita rafaelina de 18 años, llamada Florencia Camila Villalba, lamentablemente perdió la vida el miércoles último a las 6.30, luego de que en la jornada del sábado protagonizara un accidente de tránsito sobre la ruta nacional N° 34, cuando se dirigía a su trabajo en el Hotel Campoalegre.

Por el hecho la Fiscalía abrió un legajo de investigación para determinar si el hecho fue casual y accidental, como única parte, o no.

Por este motivo la fiscal Gabriela Lema inició un legajo de investigación penal con la calificación legal provisoria de “lesiones graves culposas en accidente de tránsito”.



EL SUCESO VIAL

Lo que se conoció en un primer momento es que Florencia fue hallada sobre la banquina de la ruta nacional N° 34 a la altura del km 225 el sábado último, junto a su moto Honda Wave, en jurisdicción de la Comisaría N° 13, sin conocerse con exactitud las causas del accidente. Es decir si fue única parte o participó también otro vehículo que no se encontraba en el lugar del hecho, es decir que se pudiese haber dado a la fuga.

En el lugar del accidente también se hicieron presentes agentes de la Seccional 13ª de Policía, y de Gendarmería nacional.

Extraoficialmente se supo además que Florencia concurría a la EESO 429 “Mario R. Vecchioli” (Ex escuela de Comercio) y trabajaba en el hotel Campoalegre, ubicado en el acceso norte a Rafaela, a la vera de la ruta 34. La Escuela permaneció cerrada por duelo en la jornada de ayer.

Desde el día del accidente hasta el miércoles, Florencia estuvo en terapia intensiva con muerte cerebral hasta ayer a las 6:30, hora en que falleció.



UN MUERTO EN

LA RUTA 13

En la madrugada de ayer, por causas que aún se tratan de establecer, ocurrió un siniestro vial entre un camión Volkswagen y una camioneta Chevrolet S-10 en la Ruta Provincial Nº 13, en el límite con el departamento San Cristóbal -jurisdicción de la Subcomisaría 9ª de la localidad de Virginia-.

Como consecuencia del accidente, falleció un hombre identificado Miguel Ángel Morán, oriundo de la localidad de Hughes (Pcia. de Santa Fe), quien conducía la camioneta Chevrolet.

Por su parte, el otro vehículo involucrado era una camión Volkswagen 12 2280 conducido por Marcelo César Ruiz Díaz de la localidad de Villa Ángela (Chaco).

En el lugar se hicieron presentes personal de la Policía Científica, Bomberos Voluntarios de la localidad de Humberto Primo, médico policial de turno y personal de la Policía de Seguridad Vial. La fiscal de turno Dra. Mirna Segré tomo intervención en el caso, que fue calificado provisoriamente como “homicidio culposo en accidente de tránsito”.



MAS ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* El miércoles, un accidente de tránsito ocurrió en calle Marini al 200 de la ciudad de Rafaela. Formaron parte una motocicleta Corven Energy conducida por una joven de 28 años y un automóvil Fiat Siena guiado por un hombre de 30 años. Como consecuencia del siniestro la conductora del vehículo de menor porte sufrió lesiones graves. Asistieron al lugar del hecho personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría N° 13 de Rafaela.

* En tanto, en el cruce de calles Sarmiento y Zeballos de la ciudad de Sunchales una motocicleta Honda Wave al mando de una joven de 19 años colisionó con un automóvil Peugeot 308 conducido por una mujer de 73 años. A raíz del siniestro la conductora del motovehículo resultó con lesiones leves. Trabajaron en el lugar personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaría N° 3 de Sunchales.



ACCIDENTE ENTRE

TRES CAMIONES

Según informó la Policía de la Provincia, en la madrugada de ayer, ocurrió un accidente de tránsito cuando, por causas que se tratan de esclarecer, colisionaron tres camiones que circulaban en sentido contrario por la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del Km 577 aproximadamente (jurisdicción de la localidad de Ramayón).

Dos de los camiones circulaban por la ruta mencionada en sentido Sur-Norte y el restante en sentido Norte-Sur y, a raíz del impacto, resultaron varias personas lesionadas que quedaron atrapadas entre los hierros por lo que inmediatamente personal policial comisionó al cuerpo de Bomberos Voluntarios local.

Los heridos fueron trasladados al SAMCo de la ciudad de San Justo y uno de los mismos fue trasladado al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe debido a que presentaba lesiones de mayor gravedad, pero sin correr riesgo de vida.

Intervino en el siniestro el Ministerio Público de la Acusación de San Justo.

Aproximadamente a las 5 de la mañana fue liberada la ruta a la circulación del tránsito, ya que la misma permanecía cortada en virtud de las tareas realizadas.