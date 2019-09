El chofer aceleró pese al arma Locales 13 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El secretario General del SEOM, Darío Cocco, se reunió ayer con funcionarios municipales para evaluar medidas de prevención ante el incidente que sufrió el chofer y los pasajeros de un minibús del transporte público el miércoles por la noche en un sector de barrio 2 de Abril.

"Hemos tenido varios hechos de esta índole, es una preocupación que va creciendo día a día", subrayó el dirigente en diálogo con LT28 Radio Rafaela e incluso admitió que inspectores de tránsito y de la GUR también soportan situaciones de violencia. "Lo entendemos como un hecho muy grave. Desde anoche -el miércoles- estuvimos acompañando al chofer en la denuncia en el Destacamento 9 de barrio Villa Podio. Estuvimos reunidos con el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, y el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira; y les hemos expuesto que no vamos a poder entrar a estos lugares si no tenemos la custodia de la policía", sostuvo.

Cocco expresó que se logró un acuerdo con la policía que efectivos van a custodiar al transporte de servicio de pasajeros de 19 a 24 horas.

En relación al incidente, Cocco explicó que un minibús se detuvo en una parada en el barrio 2 de Abril, cuando trasladaba 15 pasajeros. En ese momento, tres hombres participaban de una pelea en plena calle. Uno de ellos subió al micro en un intento por escapar mientras que los otros dos quisieron seguirlo para continuar la gresca en el colectivo.

Al advertir la situación, rápidamente el chofer decidió cerrar la puerta y arrancar para evitar que ingresen al minibús. En ese instante, fue amenazado por quienes no pudieron ingresar al minibús. Uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y entre los dos quisieron detener la marcha del vehículo obstruyendo el camino. Sin embargo, el conductor pudo escapar y se detuvo unas cuadras más adelante donde se bajó del colectivo el joven que huyó de la pelea.