Consejos útiles para transitar con niebla Locales 13 de septiembre de 2019 Redacción Por

Ante los bancos de niebla que se registran estos días por la mañana, desde el Municipio se brindan una serie de recomendaciones para la conducción, especialmente si se debe circular por las dos rutas que atraviesan nuestra ciudad: Ruta Provincial Nº 70 y Ruta Nacional Nº 34.

Es importante remarcar que la niebla es uno de los factores climáticos más riesgosos, ya que reduce notoriamente la visibilidad y requiere una extrema atención del conductor antes de ingresar o mientras se transita por el banco de niebla.

Las luces bajas y las luces antiniebla encendidas son claves a la hora de transitar. No así las luces altas, ya que puede ser contraproducente debido a que las partículas de agua suspendidas en el aire pueden generar retrorreflexión y encandilar al conductor.

También se debe reducir la velocidad al ingresar a un banco de niebla, pero no bruscamente sino en forma paulatina y aumentar la distancia con el vehículo de adelante.

Además, cuando se transita no se deben encender las balizas, estas sólo deben ser usadas en el caso de la detención del vehículo en la banquina. Un automóvil con balizas en la ruta significa "detenido", pudiendo ocasionar accidentes para conductores que no prevén su movimiento.

Por otro lado, es imprescindible detenerse sólo si se dispone de una zona segura. Si se ven dos "V" invertidas en la calzada no supere los 60 kilómetros; si se ve una sola no sobrepase los 40 kilómetros.