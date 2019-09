Viotti denuncia el mal estado de los minibuses Locales 12 de septiembre de 2019 Redacción Por Unidades sin luces y cinturones de seguridad en malas condiciones, goteras, rampas para personas con discapacidad que no funcionan, roturas constantes y falta de mantenimiento correcto. Todo esto sumado al incidente donde una persona debió ser asistida a causa de un incendio en la unidad Nº 28.

FOTO ARCHIVO VIOTTI. Insiste con el planteo para mejorar la calidad del servicio.

El concejal Leonardo Viotti, acompañado por sus pares del bloque Cambiemos, presentó una minuta de comunicación en la que denuncia "el mal estado de muchos minibuses" del sistema de transporte público de Rafaela. “Hemos detectado unidades sin las luces reglamentarias en condiciones y con los limpia parabrisas rotos, lo que dificulta la visibilidad de los choferes. No todos los minibuses tienen rampa para personas con discapacidad y algunas de ellas no funcionan”, explicó el edil radical de Cambiemos.

“Hay colectivos que tienen los cinturones de seguridad rotos y hasta hemos comprobado que en un caso en particular el cinturón del conductor está fijo atado a un bulón en el suelo. Hay un minibús que tiene un trozo de madera atravesado en el asiento del conductor, lo que puede provocar una lesión en el trabajador que lo utilice”, detalló al justificar su denuncia pública.

Viotti subrayó que “la falta de mantenimiento es evidente. En días de lluvia hay colectivos que tienen goteras que hace que muchos asientos y los usuarios terminen mojados”. En la segunda parte de la minuta presentada el concejal pide información acerca del estado de los minibuses que no están en funcionamiento, solicitando un detalle de la cantidad de unidades, el motivo y la fecha desde que no están prestando servicios. También pretende conocer cuántos minibuses hay disponibles para realizar reemplazos o refuerzos en el caso de ser necesarios.

Para finalizar Viotti continuó: “Queremos saber el motivo por el cual se prendió fuego el móvil Nº 28, perteneciente a la línea 3, el pasado 6 de septiembre, poniendo en riesgo a los usuarios y motivando que una vecina termine siendo asistida médicamente por el SIES 107”.

El reiterado reclamo de los concejales de la oposición no ha tenido, según consideran, respuesta del Ejecutivo Municipal ni a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos. "La calidad del servicio no ha mejorado", subrayan.

La semana pasada, Viotti señaló que si bien respaldaba el anunciado aumento del valor del boleto, que pasará de 15 a 25 pesos una vez que lo autorice el Ministerio de Transporte dela Nación -en principio se espera para la semana próxima-, esperaba que derive en un mejoramiento en las prestaciones que reciben los usuarios.

Rápidamente el jefe de Gabinete municipal, Marcos Corach, salió al cruce de Viotti y planteó que el aumento obedecía al escenario económico de crisis generado por la Nación, en el que se mezcla devaluación, inflación y quita de subsidios. El funcionario se quejó del "doble estándar" de los concejales opositores, puesto que reclaman al Ejecutivo municipal pero nada dicen de lo que hace o deja de hacer el Gobierno nacional.