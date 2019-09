Fisfe le planteó a Macri la difícil situación de las Pymes industriales Nacionales 12 de septiembre de 2019 Redacción Por En el marco de la visita de Macri a la Provincia para inaugurar un nuevo tramo de la renovación de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, la Federación Industrial de Santa Fe describió el complejo escenario en el que operan las empresas. Al entregar el último informe de la entidad, hizo referencia a los 15 meses consecutivos de caída de la actividad fabril, la necesidad de recuperar el poder adquisitivo del salario y las altas tasas y la falta de financiamiento a Pymes exportadoras.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente Mauricio Macri confió ayer en que los empresarios "pondrán el hombro" y pagarán el bono de unos 5.000 pesos a los trabajadores, en el contexto de la crisis económica y recalentamiento de la inflación.

El jefe de Estado le envió un mensaje a las cámaras empresariales tras dejar inaugurado en la localidad de Oliveros en Santa Fe un nuevo tramo de la renovación de 812 kilómetros de vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, en el acceso de los puertos de los Timbúes. Macri expresó un discurso en el que destacó los avances logrados por su administración en materia de transporte ferroviario, principalmente con el Belgrano Cargas para trasladar la producción del norte del país hasta los puertos de Santa Fe.

Más tarde, Macri compartió una actividad con empresarios santafesinos en el Parque Industrial de la localidad de Pérez donde se encontraban entre otros el esperancino Víctor Sarmiento, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), quien el viernes pasado estuvo en Rafaela.

Posteriormente, a través de la cuenta de Twitter de Fisfe Sarmiento sintetizó los detalles de los puntos abordados con el jefe de Estado. "Tuvimos la posibilidad de hacerle conocer la difícil situación de las pymes industriales, con 15 meses consecutivos de caída de la actividad. Se le planteó al Presidente que hubo un retroceso del cinco por ciento de obreros registrados" a la vez que enfatizó que "con estas tasas se hace imposible seguir trabajando".

"Sobre el bono del que habló (el ministro de la Producción) Dante Sica en las últimas horas, dejamos explícito que estamos del lado de los trabajadores", sostuvo Sarmiento. Además, se le dejó en claro a Macri la necesidad de recuperar "el poder adquisitivo del salario y el mercado interno" por lo cual "instamos a buscar alternativas".

Sarmiento afirmó que "la pequeña y mediana industria está en una situación muy complicada mientras que el sector financiero está haciendo enormes diferencias con los intereses que cobra".

Por último, indicó que a Macri se le planteó "la falta de adhesión de la Ley de ART en Santa Fe, que nos deja en desventaja respecto a otras provincias" al tiempo que le reiteró "el problema para las pymes exportadoras, por falta de financiamiento". El titular de la entidad agregó que el Presidente Macri "se llevó el último informe de nuestra entidad con datos de actividad y quedó en leerlo".



CON LA PRENSA

Tras hablar frente a las cámaras de transmisión oficial en el acto de inauguración del ramal del Belgrano Cargas, Macri accedió a una breve rueda de prensa con periodistas santafesinos que lo esperaban detrás del vallado para consultarlo sobre el bono reclamado por la CGT.

La central obrera le pidió a los ministros de Producción y Trabajo, Dante Sica, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que el presidente emita un decreto para exigir el pago de un bono de 5.000 pesos al sector privado. "Intentemos que todos puedan, es un momento de poner el hombro. Yo confío en que los industriales también van a poner el hombro como están poniendo los argentinos", dijo el mandatario en Santa Fe.

Así, le solicitó a los hombres de negocios que dirigen las empresas que piensen que "de abril del año pasado a hoy ha sido muy duro para las familias argentinas" porque "ha sido muy difícil llegar a fin de mes". Asimismo, el mandatario sostuvo que fue "muy duro volver a estabilizarnos tras la sequía y la pérdida de crédito (internacional)" porque finalmente la recesión que el Gobierno preveía se iba a terminar en enero dura hasta la actualidad.

"En la medida que puedan, espero que los industriales y todos hagan su aporte", insistió Macri, al pedirle a los empresarios que le paguen un bono a sus empleados, aunque no dio precisiones sobre cuál debería ser la suma.



LA UIA CUESTIONA

BONO A PRIVADOS

Directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron la intención del Gobierno de otorgar un bono salarial para empleados del sector privado, por entender que es "peligroso y compromete a empresas y empleos". Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la central fabril, aclaró que la conducción de la UIA no ha "conversado institucionalmente sobre esta cuestión. Es una iniciativa del Gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT".

A su criterio, el bono para los privados, que sería de 5 mil pesos -el mismo monto que percibieron los trabajadores estatales- es "peligroso, porque compromete a empresas y empleo. Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes".



25% DE LAS PYMES

NO PODRA PAGARLO

Una de cada cuatro pymes no va a poder pagar el bono que el Gobierno nacional concederá a trabajadores del sector privado, según estimaciones realizadas por una cámara empresarial.

El presidente de Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, anticipó que "no será fácil" para las pequeñas y medianas empresas pagar el bono de $5.000 impulsado por el Ejecutivo nacional para compensar la fuerte pérdida producida por la devaluación.

El empresario estimó que el 25% de las pequeñas y medianas firmas "no lo va a poder costear" y agregó que "el hecho de no haber intervenido en el mercado cambiario después de perder las PASO hizo que hoy las pymes estemos absolutamente paradas: en la calle no hay un peso dando vueltas".

"No hay consumo. La cadena de pagos está rota. Y, encima, ahora nos vamos a encontrar con otra infracción más, entre tantas que ya nos endilgan", dijo Moreira, en diálogo con Radio Universidad de La Plata.