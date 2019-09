Inverpoint: para vender o comprar una empresa Locales 12 de septiembre de 2019 Redacción Por ¿Cómo se entera el mercado que una empresa se vende y de qué manera, al mismo tiempo, se garantiza la confidencialidad?. La solución es la consultora Inverpoint, que tiene 13 años de trayectoria y desde ayer abrió su oficina en la Argentina, que funcionará en Rafaela.

FOTO J. BARRERA ASOCIACION. Bartomé Calle, Oscar Parra y José Luis García en la presentación de Inverpoint Argentina, que tendrá sus oficinas en Rafaela.

Inverpoint, una consultora que inició sus actividades hace 13 años en España y se convirtió en una "referencia en el asesoramiento y la mediación de la adquisición o venta de una empresa", inauguró ayer sus oficinas en la Argentina con lo que dio un nuevo paso en su proceso de internacionalización que ya incluye Estados Unidos, Portugal y Andorra. Pero su desembarco no se cristalizó en Buenos Aires sino que su sede para Argentina y el Cono sur abrió sus puertas en Rafaela de la mano del empresario loca, Oscar "Pacha" Parra.

"Asociarnos con Inverpoint es una decisión de la empresa de familia", afirmó Parra en el inicio de la presentación de Inverpoint Argentina que se realizó ayer por la mañana en el Auditorio del Hotel de la familia ubicado en bulevar Santa Fe, para la cual llegaron desde España el CEO de la consultora, Bartolomé Calle y el Director de Negocios, José Luis García. "Cuando uno emprende siempre tiene que agradecer", agregó "Pacha" en referencia a la presencia de familiares, amigos y autoridades que se sumaron al evento, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio Exterior del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Edmundo López, el director Ejecutivo de la gremial empresaria, Iván Acosta, el titular de la Comisión de Comercio y Servicios, José Frana y el concejal, Jorge Muriel.

Parra explicó que viajó al exterior en busca de una franquicia para desarrollar en la Argentina. Y que lo movilizó, a partir de su activo rol en el sector comercial, descubrir que no había en la Argentina una empresa especializada en asesorar al dueño de una comercio o empresa de distintas escalas a la hora de vender. "No siempre se vende por una crisis, a veces se busca un cambio y en otras no hay familiares que acepten continuar un negocio, hay distintas razones que llevan a una persona o a una sociedad a intentar vender", explicó.

¿Cómo se entera el mercado que una empresa se vende y de qué manera, al mismo tiempo, se garantiza la confidencialidad? Eso es lo que ofrece de ahora en más Inverpoint Argentina", explicó con total simpleza Parra. "La fórmula es ganar, porque cuando una empresa se vende hay trabajadores involucrados, expectativas de continuidad del propietario", agregó al entrar en los detalles que suelen generarse en los procesos de negociación.

En sus viajes en busca de una oportunidad, el destino lo cruzó con Inverpoint y puntualmente con Bartolomé Calle.

Parra indicó que "hace dos años que mantenemos un diálogo con Bartolomé, en marzo pasado nos decidimos, nos capacitamos y aquí estamos abriendo una oficina en Rafaela para Argentina y otros países de la región, lo cual es inédito porque estos proyectos suelen nacer en la ciudad de Buenos Aires".

Por su parte, Calle recordó su consultora comenzó a gestarse cuando quiso vender en la ciudad española de Zaragoza, su propio negocio. Buscó asistencia especializada para desprenderse del negocio y no encontró en toda España. "Nadie me decía a cuánto podía vender mi empresa", consideró. Pensaba vender e instalarse un año en Estados Unidos para cursar un posgrado. Al final, canceló el viaje, se entusiasmó con innovar, hizo una investigación de mercado, comprobó que había un nicho de mercado de Pymes y pequeños negocios para asesorar y sin más vueltas abrió Inverpoint. Admitió que al principio no fue fácil "porque muchos no entendían nuestra oferta de valor, debimos crear los argumentos y con los años el mercado nos aceptó, nos expandimos a Sevilla, Bilbao, Madrid y otras ciudades de España".

Tras destacar las cualidades de Parra que llevaron a decidirse por abrir Inverpoint en Rafaela, se ilusiona "con las oportunidades que se abren a partir de este puente de comunicación que estamos generando entre esta ciudad y toda la Argentina con España y Europa". En tal sentido, consignó que "en España está todo reinventado, hay cierta saturación, por lo tanto hay capacidad para invertir a través de fondos de inversión en estas tierras". Y cerró su exposición con un sólido optimismo al asegurar que "no tengo duda que el éxito de Inverpoint está garantizado, porque tenemos personas que saben y con experiencia, y contamos con herramientas, la crisis no nos asusta".

¿Cómo hace Inverpoint para conectar a quienes buscan vender un fondo de comercio y quienes están a la caza de oportunidades de inversión? Como este tipo de negocios requiere un insumo esencial como la confidencialidad, primero se trata de generar confianza entre la consultora y el cliente, el primer paso para la labor de asesoría según precisó García. En cuanto a procedimientos, se trata de efectuar una auditoría o estudio en la empresa a vender que permita fijar un valor de mercado, lo que incluye desde cotizar los activos hasta observar la facturación, la rentabilidad y el potencial de crecimiento entre otros factores. Sigue el desarrollo de un plan de viabilidad para avanzar en la venta, asesoramiento jurídico y financiero a la vez que elaborar un dossier para los interesados que contempla una suerte de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Siempre, se insiste, bajo una estricta discreción.