Esta semana llega la tercera edición de la Multicon Rafaela al Complejo Cultural del Viejo Mercado. La alternativa local a las convenciones nacionales del comic como Comic-Con, Comicópolis (Buenos Aires), CAF (Córdoba) o Crack Bang Boom (Rosario) que ya ha conseguido instalarse en la ciudad, y reúne temas tales como el comic (las historietas de superhéroes), el manga y el animé (los dibujos y la animación japonesa), los videojuegos, la literatura fantástica (El señor de los anillos, Harry Potter), el cine y la televisión contemporánea.

La masiva concurrencia a las dos ediciones anteriores (cerca de 600 personas en 2017 y 1000 en 2018), demuestra un creciente interés por parte del público rafaelino, que atrae tanto a niños en edad escolar, jóvenes y adultos.

Por tal motivo, la Municipalidad de Rafaela se suma este año como coorganizadora a través del Complejo Cultural del Viejo Mercado, que estará participando no sólo como sede del evento, sino también aportando una grilla de actividades previas que arrancará desde el jueves 12, todas con entrada libre y gratuita.

Ese día a partir de las 19, la destacada historiadora de la historieta Judith Gociol -quien además de su producción literaria sobre el género, coordina el Archivo de Historietas y Humor Gráfico Argentino de la Biblioteca Nacional-, ofrecerá una charla destinada a docentes e interesados en la literatura denominada ¿La historieta argentina murió?, a través del programa Rafaela Lee de la Secretaría de Educación.

Además el viernes 13 a las 17, se dictará un Taller de Dibujo destinado a público general de más de 13 años, a cargo del historietista e ilustrador argentino Salvador Sanz denominado "Creación de personajes fantásticos". Los interesados sólo deberán traer materiales básicos de dibujo y ganas de aprender.

Luego, a partir de las 18 habrá una maratón de juegos de mesa (Magic the Gathering, Invocación, Settle of Catan y Yu-Gi-Oh!) abierta para todo público.

Para finalizar esa jornada, a las 19 la historiadora Judith Gociol, tendrá un encuentro abierto con historietistas y dibujantes locales para intercambiar opiniones y material sobre el tema.



Evento central

El día sábado 14 de septiembre se llevará a cabo el evento central de la Multicon 2019, desde las 11 y hasta las 19.

Esta tercera edición, contará con una serie de entretenimientos vinculados con las temáticas del tradicional y conocido videojuego Mario Bros lanzado por la compañía Nintendo en 1983, y con la serie de novelas fantásticas de Harry Potter escritas por la autora británica J.K. Rowling.

Al igual que el año pasado, estará presente el grupo rosarino de Star Wars, habrá talleres de dibujo y torneos de juegos de mesa, editoriales independientes invitadas de todo el país, tiendas de ventas, concurso de disfraces y la presencia de una gran cantidad artistas del mundo del comic y la animación: Salvador Sanz de Buenos Aires, Bluro de La Plata, Agustina Manso de Rosario, Sebastián Mercau, Os Pietro, Erwin Widmer de Santa Fe y una gran cantidad de rafaelinos como Facundo Caffaratti, Anto Blue, Gino Bolatti o Flora Gretter, entre otros.

La Banda Municipal de Música estará presente nuevamente, acompañando con música de las historias más grandes del cine y personajes como Harry Potter, The Avengers, Stars Wars, Los Simpson y Piratas del Caribe.

Aquellos que deseen participar de Calabozos y Dragones (juego de rol basado en la caracterización de un personaje), deberán anotarse previamente ya que los cupos son limitados a través de Facebook: Multicon Rafaela, Instagram: multicon.rafeala, o ese mismo día durante el evento.

La entrada general en puerta tendrá un valor de $150. Las anticipadas a $120 se podrán adquirir en el Mercadillo Friki (Carlos Pellegrini 490), La Carreta Arte (Primera Junta 382) y El Sucucho (Av. Podio 841). Habrá entradas con precios diferenciados: la entrada Cosplay, para aquellos que vayan disfrazados el día del evento, cuyo valor será de $120 y la entrada 4 amigos, válida como anticipada para 4 personas por un valor de $400.