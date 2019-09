Cine en la Sociedad Italiana Sociales 12 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Desde la Sociedad Italiana "Víctor Manuel II" se informó que mañana, viernes 13 de septiembre, desde las 20 se ofrecerá una función cinematográfica en la que se proyectará "L' ora legale" (La hora del cambio)

Dirección: Salvatore Ficarra, Valentino Picone

Guión: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Edoardo De Angelis, Nicola Guaglianone, Fabrizio Testini.

Música: Carlo Crivelli

Fotografía: Ferran Paredes

Reparto: Valentino Picone, Vincenzo Amato, Antonio Catania, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Alessia D'Anna, Ersilia Lombardo, Leo Gullotta, Salvatore Ficarra

Productora: Tramp Ltd / Medusa Film

Género: Comedia | Política. Sátira.

Sinopsis: Los vecinos del pequeño pueblo siciliano de Pietrammare viven acostumbrados al caos que conlleva “saltarse la ley”, pero están hartos. Las carreteras tienen socavones, el tráfico es insufrible, la basura se acumula en las aceras y no hay día que un vecino no pise un excremento de perro. Tampoco les falta un gran puerto... sin barcos, y una fábrica altamente contaminante. Pero parece que ha llegado la hora del cambio: en las elecciones, un nuevo alcalde ha salido victorioso y viene con la firme intención de cumplir todo su programa electoral.