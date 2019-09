“Soy consciente que si entraba nos quedábamos con los tres puntos” Deportes 12 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero Ijiel Protti tuvo, mediante un penal, la posibilidad de poner arriba en el marcador a la Crema pero su remate lo contuvo el arquero de Quilmes. Todo terminó 0 a 0 y el equipo de Otta aún sigue sin poder ganar. “Me voy golpeado, pero estoy seguro que lo voy a revertir”, señaló el delantero.

FOTO J. BARRERA IJIEL PROTTI. / “Salimos con la cabeza en alto porque dejamos todo, no nos guardamos nada”.

El comienzo de Atlético de Rafaela en la Primera Nacional no es el deseado, por lo menos en resultados. El rendimiento, con algunos altibajos y siempre con cosas por corregir, viene siendo el esperado por el cuerpo técnico que encabeza Walter Nicolás Otta. Hasta aquí, cuatro jugados: 3 empates y 1 derrota.

El último lunes, tuvo la posibilidad de conseguir su primera alegría en el torneo pero no pudo vulnerar a Quilmes. “Sometimos a un gran rival a que defienda todo el equipo atrás de mitad de cancha, bien cerca del arquero de ellos, intentamos de todas las formas. Estamos atravesando un momento de una racha bastante negativa pero estoy seguro que lo vamos a sacar adelante”, analizó Ijiel Protti tras el 0 a 0 ante el “Cervecero”.

El delantero exDálmine tuvo una situación inmejorable como para abrir el marcador en la noche de Alberdi pero su penal fue contenido por el arquero Ledesma. Sobre dicha situación, Protti contó: “Yo era el encargado de ejecutar el penal, me hice cargo, me hago cargo, soy consciente que si entraba nos íbamos a quedar con los tres puntos”, y luego reconoció: “Me voy muy golpeado, muy lastimado pero por suerte tengo un grupo que me bancó a morir, los jugadores, cuerpo técnico y médico, siento esa confianza y estoy seguro que lo voy a revertir”.

Ante la ausencia de victorias, es importante no claudicar en este inicio de PN, y eso Protti lo tiene muy claro: “Este es un grupo fuerte, hay gente grande, el cuerpo técnico nos brinda una confianza increíble, nosotros salimos con la cabeza en alto porque dejamos todo, no nos guardamos nada. Dejamos la vida, a veces pasa esto”. Y en relación a lo que le está faltando al equipo para poder conseguir ese triunfo que tanto se le viene negando, el de Arteaga (de 24 años) señaló: “Tenemos que afinar un poco en la definición, a veces en el fútbol también es un poco de fortuna. No es una excusa, trabajaremos el doble para las que se van afuera puedan entrar”.

Atlético ya trabaja con la cabeza puesta en su próximo compromiso, el domingo ante Gimnasia de Mendoza (16 hs), y sabe que en esta seguidilla de dos como visitante (luego irá a All Boys, sábado 21 a las 15:30 hs) será primordial sumar de a tres en alguno de esos juegos.

“Creo que esto es resultados, nosotros somos los primeros que nos queremos sacar esa espina de ganar, saldremos afuera de casa pero como siempre iremos por los tres puntos, así lo hicimos en Adrogué y en Defensores de Belgrano, no se pudo, de una forma parecida se nos cerró el arco, nos perjudicaron, pero ahora vamos a Mendoza y tenemos un grupo muy fuerte que trabaja todos los días a morir y es la única forma de sacarlo adelante”, cerró Ijiel Protti.