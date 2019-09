Se completó la 11 y arranca la 12 Deportes 12 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El martes se completó la undécima fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol con la victoria de 9 de Julio sobre Independiente por 66 a 64 en tiempo suplementario, luego de igualar en 60 puntos el período reglamentario. Facundo Chiabotto, con 29 puntos, fue el goleador del León y el partido, mientras que Facundo López se destacó en el CAI con 16 tantos.

En el otro partido disputado el martes, el puntero Libertad se impuso a Peñarol por 88 a 73 en el Hogar de los Tigres. Manuel Alonso, con 25 puntos, y Julián Eydallin con 20, fueron los principales anotadores del ganador. Maximiliano Faletto sumó 25 en la V azulada.

Recordemos que por esta jornada, el viernes Atlético había derrotado a Ben Hur por 80 a 56 en el Lucio Casarín, mientras que el domingo Unión de Sunchales derrotó de visitante a Quilmes por 98 a 71.



COMIENZA LA 12

Con el partido que disputarán Independiente y Atlético esta noche, a las 21.30 en el Carlos Colucci, dará inicio la antepenúltima fecha. El CAI necesita recuperarse para tener el mejor final posible de la fase regular, mientras que la Crema no quiere perderle pisada a Libertad.

Luego, el viernes se medirán Libertad de Sunchales vs. 9 de Julio y Ben Hur vs. Quilmes, ambos desde las 21.30, mientras que el domingo Peñarol recibirá a Unión a las 20.30.

Posiciones: Libertad 21 puntos; Atlético y 9 de Julio 20; Ben Hur y Unión 16; Independiente 15; Peñarol y Quilmes 12.