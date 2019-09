Exitoso torneo del CECR Deportes 12 de septiembre de 2019 Redacción Por AJEDREZ

El Centro Empleados de Comercio de Rafaela organizó el “Torneo Día del Empleado de Comercio”. Gran repercusión tuvo este certamen que contó con la participación de niños/as de distintas ciudades dándole un buen marco al salón del campo recreativo, ubicado en Bella Italia. Mary Mandrile, en representación de la Comisión Directiva, dio las palabras de bienvenida a los presentes como así también en un breve discurso se comentó las distintas acciones que el CECR brinda a la comunidad en distintas áreas tales como salud, cultura, deportes, actividades para la tercera edad entre otros temas.

Su desarrollo fue bajo sistema suizo, las rondas fueron cinco y el tiempo de reflexión de 30 minutos a finish por jugador. Los buenos momentos y camaradería estuvieron acompañando el juego, los directores del torneo fueron Romina Williner y Carlos Schmit, los árbitros de la FRA cubrieron las distintas categorías, la coordinación general a cargo de la Subcomisión de Ajedrez y el Arbitro Nacional Bruno Werner fue el responsable de los pareos.

Destacada labor le cupo a varios ajedrecistas del CECR. En la categoría sub 8 Fioramonte Aaron (Cecr) ocupó el quinto lugar, en la categoría sub 10 se consagró campeón invicto Franco Fioramonte (Cecr) y Solís Lázaro (Cecr) fue subcampeón.

En la categoría sub 12 resultó subcampeón Tobías Stenderup (Cecr) que empató el primer puesto y por sistema de desempate quedó relegado.

En la sub 14 Gonzalo Hilgert (Cecr) se consagró campeón invicto, en tanto Saucedo Dylan (Grau) obtuvo el tercer puesto.

En la sub 16 obtuvo el campeonato Gerónimo Hevia (Cecr), en tanto en la categoría mayores se consagró campeón invicto Lautaro Hevia (Cecr).

Un balance más que positivo para la Escuela del Ajedrez del CECR en el plano deportivo como así también en lo organizativo. Los anfitriones recibieron muestras de agradecimiento por parte de los presentes por la impecable organización de este torneo, vale la pena mencionar la colaboración que aportaron los padres de los ajedrecistas locales. Es importante mencionar que debido al pedido de la comunidad rafaelina se liberaron algunos cupos de ingreso para la Escuela de Ajedrez del CECR, consultar en mesa de entrada del sindicato.