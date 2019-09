Francia dio la nota y jugará con Argentina Deportes 12 de septiembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO NA GRAN TRIUNFO./ Gobert intenta convertir ante Walker.

El Mundial de básquet de China-2019 vivió este miércoles un auténtico terremoto con la eliminación de Estados Unidos ante Francia (89-79) en los cuartos de final del torneo, donde Australia se impuso 82-70 a la República Checa.

De esta forma quedaron configurados los duelos de las semis del viernes: Argentina se enfrentará a Francia y España tendrá a Australia como rival. España y Francia consiguieron además este miércoles un billete para el torneo olímpico de Tokio-2020, gracias a la caída de los checos, ya que este Mundial otorgaba plaza, en el caso de los europeos, a las dos selecciones de ese continente que llegaran más lejos en la competición.

Pero más allá de ello, la noticia del día en el Mundial de China fue la eliminación de Estados Unidos, vigente triple campeón olímpico y doble campeón mundial, que se estrelló ante los franceses por 89-79. Fue un éxito histórico para los Bleus, que no habían vencido nunca en competición a los estadounidenses, que acudieron a esta cita en China-2019 con importantes ausencias.

Pero el técnico estadounidense Gregg Popovich no quiso ponerlo como excusa: "No importa quién estaba en el equipo. NO puedo estar más orgulloso de estos 12 chicos que sacrificaron su verano por estar acá", declaró en conferencia de prensa el laureado técnico de San Antonio Spurs.

Para la selección estadounidense supone un duro golpe y la primera derrota en el torneo desde la caída en semifinales del Mundial de Japón-2006 ante Grecia. En la preparación mundialista, Estados Unidos ya había dado muestras de vulnerabilidad al caer 98-94 contra Australia en Melbourne, en el primer revés de un equipo 100% NBA desde ese 2006. Estados Unidos ya había estado al borde de una derrota en la primera fase de este torneo ante Turquía (93-92).

Pese a los 29 puntos y 6 rebotes de Donovan Mitchell (Utah Jazz), la selección estadounidense, dirigida por el mítico Gregg Popovich, no consiguió mantener el ritmo impuesto por Francia, que contó con cuatro jugadores que la pasada campaña jugaron en la NBA. Los líderes de los franceses fueron el pívot de los Jazz Rudy Gobert (21 puntos, 16 rebotes) y el escolta de los Orlando Magic Evan Fournier (22 puntos, 4 asistencias).

"Desde el inicio de la competición hemos dicho que vinimos aquí para ganar. Cometimos un gran error en 2014 tras el partido ante España (victoria en cuartos de final del Mundial seguida de una derrota ante Serbia en semifinales). No queremos que se repita", avisó Fournier, pensando en continuar por el buen camino ante Argentina, que se clasificó el martes tras vencer a Serbia, otra de las grandes favoritas, por 97-87.

El Mundial de China descansa este jueves y la actividad se retoma el viernes con las dos semifinales en Pekín, la primera será España - Australia (5 hora Argentina) y a continuación se disputará Argentina - Francia (9).