Campeones en cuarta categoría Deportes 12 de septiembre de 2019 Redacción Por PELOTA PALETA

El pasado sábado 7 de septiembre se realizó en el Club Rosarino de Pelota de la ciudad de Rosario la final del Campeonato Oficial de la Provincia de 4ta categoría, organizado por la Federación Santafesina de Pelota Paleta con la participación las 6 parejas ganadoras de la clasificación, de las zonas Norte (Atlético de Rafaela “A” y “B”), Centro (Huracán y Gimnasia y Esgrima de Rosario) y Sur (C. A. Newbery “A” y “B” de Rufino).

Representando a la Zona Norte de Santa Fe compitieron los pelotaris de Atlético de Rafaela, 1ro y 2do en el clasificatorio, las parejas compuestas por, la “A” con Hugo Bogado – Cesar Azzaroni y la “B” Cristian Emmert – Pablo Vaca.

La pareja “A”, quienes finalmente se consagraron campeones, ganaron la primera clasificación frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 2 set a 1 (10/12, 12/11 y 07/05) y C. A. Newbery “B” por 2 a 0 (12/06 y 12/03) para luego triunfar en la final con Huracán de Rosario por 2 set a 1 (12/06, 06/12 y 07/05); la pareja “B” ganó a Rufino “A” por 2 set a 1 (11/12, 12/07 y 07/06) y perdió con Huracán por 2 a 0 (06/12 y 10/12), produciéndose en la zona un triple empate, por el cuál no pudieron acceder a la final por diferencia de set.