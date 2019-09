El Concejo recibió al presidente de la Asociación Colombófila Locales 12 de septiembre de 2019 Redacción Por Fue un encuentro para avanzar sobre la renovación del comodato que tiene la Asociación desde hace 30 años y los concejales deben aprobar para que puedan seguir ocupando ese lugar.

Los concejales recibieron a Dionisio Martínez, presidente desde hace dos años de la Asociación Colombófila de Rafaela, que fue a explicarles a los ediles, la trayectoria de dicha institución y la actividad que lleva a cabo desde 1946 cuando fue fundada.

La colombofilia consiste en la cría y adiestramiento de palomas para convertirlas en palomas mensajeras, capaces de volver a su palomar, dado que no tiene como finalidad llevar mensajes y sí recorrer un trayecto a la mayor velocidad posible medido mediante relojes especiales.

La Asociación Colombófila en sus comienzos funcionaba en un terreno ubicado detrás del Club Quilmes y que pertenecía al ferrocarril. En 1989 la Municipalidad necesitaba abrir un camino allí y por tal razón en ese momento el intendente Rodolfo Bienvenido Muriel les cedió en comodato el actual espacio que ocupa dicha institución, y que está ubicado entre las calles Soldano y Ripamonti.

Cada diez años vence el comodato y en esta oportunidad venció el 19 de marzo. Como ocurrió en anteriores oportunidades el ejecutivo elevó el proyecto de renovación al Concejo que ahora deberá evaluar en comisión si lo renueva o no.

Martínez señaló al finalizar el encuentro que “espera que cuanto antes se firme el comodato porque para quienes forman parte de la Asociación es muy importante. Nosotros quisiéramos que se nos cediera ese lugar por los años que tenemos funcionado en la ciudad. Además yo les decía a los concejales en la reunión, que esta actividad la desarrollamos de manera profesional, competimos y además este es considerado un deporte a nivel nacional y se ejerce en muchos lugares”.

Por su parte los concejales se comprometieron a analizar el pedido en comisión para poder resolver esta situación, en virtud de la necesidad de espacios que a menudo reclaman muchas entidades y en donde se debe evaluar cada caso en particular.

En la actualidad el terreno que utiliza esta institución que cuenta con personería jurídica, tiene en cuanto a dimensiones, 4,50 metros de frente y 32,40 de fondo. La Asociación está integrada por 16 personas y ese número va modificándose en función de muchos jóvenes que se van sumando y vecinos de localidades cercanas.

Hay nombres muy reconocidos en la ciudad que formaron parte de la Asociación Colombófila, como por ejemplo: Juan Félix Trinca, Eleodoro Héctor Albizu, Alfredo Williner y Carlos Grossi, además de muchos otros.