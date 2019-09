Programación y árbitros Deportes 12 de septiembre de 2019 Redacción Por FEDERAL A

El Consejo Federal dio a conocer la programación de la tercera fecha del torneo Federal A, que en la Zona A tiene como puntero a Unión de Sunchales. El Bicho Verde quedó como único líder con 6 puntos ya que el martes igualaron 2 a 2 Chaco For Ever de Resistencia y Boca Unidos de Corrientes. Los dos equipos chaqueños, For Ever y Sarmiento (dirigido por Adrián Tosetto) tienen 4 puntos.

La escuadra dirigida por Marcelo Milanesse visitará el domingo a las 15.30 a Douglas Haig de Pergamino, con el arbitraje de José Sandoval (Concordia). Los asistentes serán Gonzalo Ferrari (Rosario) y Guillermo Yacante (Luján).

Los demás encuentros de la fecha serán: viernes a las 22, Güemes de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Entre Ríos (Jorge Nelson Sosa); domingo a las 15, Defensores de Pronunciamiento vs. Sp. Belgrano de San Francisco (Jonathan Correa); a las 16 San Martín de Formosa vs. Central Norte de Salta (Luis Lobo Medina); a las 17 Sarmiento de Resistencia vs. Juventud de Gualeguaychú (Nelson Bejas); a las 18 Sp. Las Parejas vs. Defensores de Villa Ramallo (Nahuel Viñas) y a las 18 Boca Unidos de Corrientes vs. Crucero del Norte (Federico Guaymas).