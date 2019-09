"Estoy emocionado y feliz" Deportes 12 de septiembre de 2019 Redacción Por El delantero del Inter volvió a demostrar su capacidad goleadora en el amistoso frente a México.

FOTO WEB GRITO DE GOL. / Lautaro Martínez, de gran partido, celebra uno de sus tantos.

El delantero del seleccionado argentino Lautaro Martínez, figura y goleador en el triunfo ante el conjunto nacional ante México, aseguró estar emocionado y feliz.

"Estoy emocionado y feliz, es mucho el sacrificio que uno hace para estar acá", manifestó Lautaro Martínez una vez consumada su faena ante el seleccionado mexicano.

"No todos los días uno se pone esta camiseta y hace tres goles.

Se lo dedicó a mi familia, que sabe todo lo que sufrí para llegar hasta acá", agregó el ex delantero de Racing en declaraciones a TyC Sports.

Lautaro Martínez quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 por una decisión del entrenador de ese momento, Jorge Sampaoli, quien en la intimidad había remarcado que al actual delantero de Inter de Italia "le faltaba roce" para estar en el seleccionado nacional.

Pese a esa situación, Martínez nunca tuvo declaraciones contra Sampaoli, aunque ahora cada vez que puede le agradece a Lionel Scaloni la continuidad que le está dando.

"Es muy difícil llegar hasta acá, cuesta mucho y mantenerse cuesta más. Acá hay muchos jugadores y de mucha jerarquía, por eso estoy agradecido al cuerpo técnico y a mis compañeros, ojalá sigamos por este camino", completó Lautaro Martínez.



FUE GOLEADA 4 A 0

Con un primer tiempo a pura efectividad y un triplete del delantero Lautaro Martínez, la Selección argentina goleó por 4 a 0 a México, que perdió el invicto que ostentaba desde la llegada como DT del argentino Gerardo Martino, en el cierre de la gira por Estados Unidos por la fecha FIFA.

El "Toro" Martínez, delantero del Inter del Milán, demostró su hambre de gol al convertir cada vez que quedó frente al arquero "Memo" Ochoa, los 17, 22 y 39 minutos, y además generar el penal que cambió por gol Leandro Paredes, a los 33.

Por eso, en una ráfaga de 22 minutos, la Selección conducida por Lionel Scaloni resolvió el partido que, en los papeles, era más complejo después del empate 0-0 ante Chile, con muchas bajas, el jueves pasado.

Además, la victoria albiceleste significó el final del invicto de once encuentros que registraba Gerardo "Tata" Martino desde que asumió como entrenador de México, al tiempo que estiró a diez la cantidad de partidos sin perder ante los "aztecas".



NUMEROS TREMENDOS

La promesa de Lautaro Martínez pasó a convertirse velozmente en una realidad. Con 22 años el delantero del Inter demuestra en cada presentación su capacidad goleadora, amparada en su talento, jerarquía y sacrificio.

Desde que fue convocado por primera vez a la Selección, el Toro suma 13 partidos con la camiseta nacional, en los que marcó 9 tantos. Tras el hat-trick frente a México, el ex Racing superó los números de leyendas de la talla de Diego Maradona, Lionel Messi, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.

Si se repasa la producción que tuvo cada uno de los delanteros mencionados en sus primeros 13 encuentros, el bahiense se ubica en la cima de la tabla de artilleros con sus 9 gritos, seguido del Pipita (7), Batistuta (6), Maradona (5), Valdanito (5), el Kun (4) y la Pulga (2). Irak (1), Venezuela (2), Nicaragua (2), Qatar (1) y México (3) fueron los equipos a los que le convirtió el Toro desde que fue llamado por la Selección.