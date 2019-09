La falta de combustibles podría afectar servicios municipales

La situación económica que se vive a nivel país también se traslada al funcionamiento cotidiano del municipio en sus diversas áreas y funciones. Un problema reciente que puede afectar la prestación de diversos servicios es el desabastecimiento de combustible.

Al respecto, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano, contó: “Nos está costando conseguir empresas que nos coticen el suministro de los distintos tipos de combustibles”.

“Hoy estamos teniendo dificultades con el gasoil grado 2 y con las naftas, específicamente. Esto tiene que ver con la falta de entrega de combustibles por parte de las petroleras a las empresas. Esto provoca que las empresas no puedan cotizar porque, en algunos casos, priorizan el trabajo en playa”, detalló la funcionaria.

También dijo que hasta el martes, “estuvimos trabajando con todos los equipos que requieren gasoil grado 2 con un proveedor en particular. Habitualmente, hacemos la carga en el corralón, porque tenemos los tanques donde van los camiones y descargan el combustible”.

“Hoy eso no está sucediendo, con lo cual tenemos que trasladar todas las unidades hasta una estación de servicio, con lo que implica: horas extras del personal para hacer la carga, horas extras de una persona que controle las cargas de combustibles, y el traslado de grandes máquinas por distintos lugares de la ciudad, que puede generar algún tipo de inconvenientes en el tránsito”, agregó.

Por este motivo, “estamos tratando que todas las cargas se realicen en el horario de madrugada, para no entorpecer el normal desenvolvimiento del tránsito. Sin embargo, el proveedor nos informó tener dificultad para mantener el suministro. Hemos logrado conseguir que un proveedor nos esté descargando unos litros de gasoil el miércoles”.

Además, comentó que por el resto de la semana “aparentemente, tenemos la situación controlada. Sin embargo, el otro proveedor que participó del concurso para provisión de nafta, nos dijo que hoy no tiene la disponibilidad del combustible”.

“Estamos día a día en contacto con ellos para ver si, sobre el fin de esta semana, podemos conseguir el combustible para poder dar curso a los servicios que el municipio presta. Considero necesario sociabilizar esta información y poner en conocimiento a los vecinos la situación que estamos atravesando desde el municipio”, manifestó la Secretaria.

Finalmente, concluyó: “Tenemos la situación medianamente controlada, no se ha afectado la prestación de ningún tipo de servicio. Pero de continuar así, esto se puede complejizar y deberíamos estar estableciendo algún otro tipo de cronograma y manteniendo comunicada a la comunidad respecto a la evolución de los hechos”.