COMEX: Miguel Lifschitz participó de la apertura Locales 11 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

DECLARACIONES. "Hay que pensar el comercio exterior, no como una actividad aislada, sino como parte del desarrollo integral de la economía de la Argentina”, afirmó.

El gobernador Miguel Lifschitz participó en la ciudad de Santa Fe de la apertura de la 7ª Edición Semana Comex y destacó la "iniciativa y el esfuerzo local para realizar estas jornadas a lo largo de siete años, que son valiosas para promover encuentros y generar oportunidades”.

“La provincia de Santa Fe, esta municipalidad y otros municipios hacen muchos esfuerzos, para que muchas empresas hoy estén exportando, porque en su momento han recibido el apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales, de la provincia o de las agencias de Comercio exterior de la ciudad o provincial de Comercio Exterior e Inversiones”, indicó el gobernador. “Entendemos que es indispensable para las pequeñas y medianas empresas contar con apoyo y estímulo del Estado en sus tres niveles para poder acceder a los mercados del mundo, para sostenerse en una perspectiva exportadora y poder encontrar las mejores oportunidades”.

Más allá de todos los esfuerzos locales, “se necesitan políticas exitosas a nivel nacional, macroeconómicas, políticas de inserción internacional que resulten sostenibles en el tiempo y que produzcan los resultados que necesitamos para generar un proyecto exitoso para el desarrollo de la Argentina”.

"Más allá de algunas ligeras variaciones que hemos tenido en la balanza comercial, deficitaria por algunos años, lo real es que hemos perdido participación en las exportaciones del comercio mundial y esto básicamente, a pesar que hemos ido aumentando nuestros volúmenes exportables en el sector primario, tiene que ver con un problema estructural de nuestra economía y es que el valor de nuestras toneladas de exportaciones está alrededor de 600 dólares; y por supuesto que los países desarrollados del mundo triplican estos valores".

"Aquí tenemos un problema a resolver, y esto pasa fundamentalmente por lograr una economía más competitiva, pero sobre todo por agregar valor a nuestras exportaciones".

"Hoy casi el 70% de nuestras exportaciones provienen del sector agropecuario, manufacturas con poco valor agregado, harinas, aceites, y la proporción de manufactura de productos industriales es muy baja todavía, por lo tanto ahí tenemos una gran oportunidad para crecer".

En este sentido, resaltó que hay que "pensar el comercio exterior, no como una actividad aislada, sino cómo parte del desarrollo integral de la economía de la Argentina. Es el desafío que tenemos por delante".

"Lo podemos hacer desde la mirada local, pero creo que también en momentos que se está definiendo el destino político es necesario un proyecto común de desarrollo, un perfil productivo para la Argentina que podamos sostener en el tiempo y que nos garantice una inserción inteligente en el mundo".

Por último, Lifschitz manifestó "el compromiso, como lo hemos sostenido a lo largo de estos años, para apoyar el desarrollo productivo de nuestra provincia, particularmente de sus empresas, a las que le reconocemos una notable capacidad de resistencia a los avatares de la economía y de las coyunturas políticas; y que siguen apostando al futuro e invirtiendo".



ACCESO A MERCADOS EXTERNOS

Por su parte, el director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Marcelo Elizondo, afirmó que “en los últimos 10 años, las exportaciones de todos los países del mundo crecieron 56%, las exportaciones argentinas crecieron sólo 10%. De modo que hemos perdido participación relativa en el comercio internacional, algo que no es una novedad. Recuperar la capacidad de acceso a mercados externos forma parte de la visión y las propuestas que nuestra institución lleva adelante”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, Gabriel Culzoni, destacó que "es la primera vez en siete años que la celebración de la Semana Comex con el programa nacional Argentina Exporta, que promueve las exportaciones argentinas, y estamos muy contentos de aunarlos en un sólo evento".

"La solución para la Argentina es aumentar la competitividad sistemática, y en ese convencimiento nuestra Cámara ha lanzado un proyecto consistente en promover una línea de barcazas de diseño que recorra los puertos de las provincias moviendo la producción por la hidrovía, cómo una herramienta para bajar el costo logístico real", finalizó Culzoni.

Por último, la secretaria de Desarrollo Estratégico y Resilencia del la Municipalidad de Santa Fe, Andrea Valsagna, dijo que “es una jornada que nos llena de orgullo a los santafesinos, en su séptima edición, en un país donde cuesta tanto sostener políticas y acciones de Estado. Acciones que tiene que ver con el vínculo del sector público y privado, este es un ícono de una decisión de una ciudad que no puede vivir aislada del mundo buscando generar oportunidades”.



SEMANA COMEX

La apertura se llevó a cabo en el Auditorio Parque Biblioteca de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, en el marco de la conferencia central “Argentina: Claves y Desafíos para su Inserción Internacional” cuyo panelistas fueron Marcos Novaro, Alejandro Katz y Marina Dal Poggetto.

Semana Comex es un encuentro empresarial que exhibe casos exitosos de empresas santafesinas que comercializan a nivel internacional, es organizada por la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de la Municipalidad de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional “Santa Fe Global” del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.