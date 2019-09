Contundente apoyo del Frente Progresista a Consenso Federal Locales 11 de septiembre de 2019 Redacción Por ANOCHE

PARA LA FOTO. Los candidatos del Frente Progresista, nucleados en la lista nacional de Consenso Federal, llamaron a los presentes a impulsar y llevar lo mejor de la experiencia de Santa Fe a la Nación.

En un auditorio colmado de intendentes, presidentes comunales, diputados, senadores y referentes del Frente Progresista Cívico y Social, los candidatos a diputados nacionales, Enrique Estévez y Carolina Piedrabuena, junto al gobernador, Miguel Lifschitz, el vicegobernador, Carlos Fascendini, y el presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, mostraron fuerza y territorialidad de cara a las elecciones generales de octubre, y llamaron a elegir “por una alternativa superadora para Argentina”, y a “desterrar la grieta”.

“En las PASO quedó claro que la polarización ya no existe más. Macri alcanzó su techo. En octubre, el país tiene que dar un paso hacia adelante y dar por finalizada la grieta. Basta de elegir entre lo malo y lo peor”, lanzó Estévez junto a su compañera de fórmula, Carolina Piedrabuena. En este escenario, los dirigentes progresistas también llamaron a los referentes a “trabajar por el país que queremos”, y “no por el modelo de la corrupción, el del ‘vamos por todo’, el ‘del roban pero hacen’”.

“Necesitamos salir de los extremos de la grieta, porque la grieta sólo genera exclusión”, enfatizó Estévez, y explicó que eso “se vio reflejado el día posterior a las PASO, con una nueva devaluación que generó 500 mil nuevos pobres en nuestro país”.

Asimismo, Enrique Estévez se refirió a la candidatura de Lavagna: “Ya fuimos muchos los que elegimos dejar de dividir para empezar a multiplicar, porque estamos convencidos que esta fuerza política cuenta con capacidad para empezar a gobernar mañana, con un programa de crecimiento con inclusión estudiado por un amplio equipo de técnicos, y un hombre con experiencia demostrada para liderar un proceso de estas características como es Roberto Lavagna”, y enfatizó: “Es posible un gobierno eficiente y transparente, sin corrupción, como hicimos acá. Y que cuida y apoya, primero y antes que nada, a los argentinos”.

“Declarar la emergencia alimentaria y sanitaria y volver a poner dinero en el bolsillo de la gente, marcan claramente cuál es el camino y cuáles deben ser las prioridades en este tiempo para recuperar la confianza y la estabilidad”, aseveró Estévez sobre el pedido de Lavagna al gobierno nacional.

Asimismo, el dirigente socialista se lamentó de que “el gobierno de Cambiemos perdió una posibilidad histórica de sacar al país de un espiral inflacionario y de estancamiento, y eligió extremar una polarización con el pasado”.



MODELO PROGRESISTA

Los candidatos del Frente Progresista, nucleados en la lista nacional de Consenso Federal, llamaron a los presentes a impulsar y llevar lo mejor de la experiencia de Santa Fe a la Nación. “Un modelo federal, de inclusión, honesto, eficiente e innovador, con inversión récord en obra pública, llegando a cada pueblo y a cada comuna, a cada rincón de todo el territorio para potenciar el interior productivo. Verdaderas políticas de estado en educación, salud, empleo y en materia social, con el Plan Abre, el Vuelvo a Estudiar, el Nueva Oportunidad, o el Nexo Empleo, u otro ejemplo de gestión exitosa que hay que replicar para todo el país que es la producción pública de medicamentos”, enfatizó orgulloso Estévez.



PRIMERO, SANTA FE

Los candidatos a diputados nacionales aseguraron que van ir a la Cámara de Diputados de la Nación a defender a nuestra provincia. “Nuestra agenda será la agenda de los santafesinos, de las economías regionales, de los comercios, de las pequeñas y medianas empresas”, expresaron, y acotaron: “Vamos a ir a reclamar lo que es nuestro; porque no queremos que el Congreso sea una escribanía como ya pasó durante el Kirchnerismo, vamos a ir a decir que Santa Fe no merece ser discriminada por ningún gobierno nacional, que el estado de las rutas nacionales es inaceptable, además de tremendamente peligroso e injusto”. Además, los dirigentes explicaron que Santa Fe es una de las provincias más potentes económicamente, y el polo exportador más grande del país, y destacaron lo mucho que la provincia aporta a la Argentina.