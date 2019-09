Tenis: ¿Djokovic se pierde el fin de año?

Novak Djokovic debió abandonar el partido por los octavos de final del US Open por su lesión en un hombro y perdió así la chance de revalidar el título, dejando a Roger Federer y Rafael Nadal como principales candidatos.

El serbio, que desde el inicio del torneo advirtió sobre los dolores en su hombro izquierdo, abandonó dos sets abajo en el cuarto game de la tercera manga con parciales de 6-4, 7-5 y 2-1 a favor del suizo Stan Wawrinka (23), que enfrentará en cuartos de final al ruso Daniil Medvedev.

"No es nueva en el sentido de que me ha estado molestando desde hace ya casi dos semanas. Ha estado fluctuando mucho, con más dolor o menos", explicó ante los periodistas el serbio después de aquella victoria.