Balearon al jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal

SANTA FE, 11 (NA). - Escasas horas después de que un fiscal denunciara "complicidad" entre fuerzas federales y narcotraficantes, el jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Valdés, fue baleado cuando viajaba por la autopista Rosario-Buenos Aires y debió ser internado, luego de recibir dos disparos.

El ataque se produjo el lunes por la noche, cuando el Ford Focus en el que se trasladaba el uniformado fue interceptado por una camioneta 4 x 4 a la altura del kilómetro 256 de la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Fighiera, cuando cuatro personas encapuchadas descendieron del rodado y dispararon a mansalva.

Valdés, que tiene rango de comisario y viajaba acompañado por una suboficial que resultó ilesa, recibió un disparo en la ingle y otro en el hombro, aunque logró llegar a una estación de servicio.

El jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal fue asistido por una ambulancia y debió ser internado en un hospital de Arroyo Seco, aunque más tarde fue trasladado al Sanatorio Mapaci de la ciudad de Rosario, donde permanecía estable.

"Está estable, en terapia intensiva. Sin compromiso de vida. No tiene proyectiles alojados. Si permanece así, va a pasar a una sala común", señalaron las autoridades del centro médico.

El hecho comenzó a ser investigado por la fiscal de Villa Constitución, Eugenia Lasciarandare.



"COMPLICIDAD"

El ataque se produjo escasas horas después de que el fiscal federal Walter Rodríguez denunciara la "alarmante" complicidad entre fuerzas federales que operan en Santa Fe con organizaciones criminales.

"Hay niveles de complicidad con el delito en ambas fuerzas (federales y provinciales) y en un número significativo", aseguró el integrante del Ministerio Público, quien elevó una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para pedirle que "adopte las medidas necesarias" para poner fin al "nivel alarmante de corrupción institucional en las fuerzas federales".



BULLRICH: UN

ATAQUE "MAFIOSO"

Por su parte, la ministra calificó en la mañana de este martes como "un hecho de carácter mafioso" el ataque contra el jefe policial.

"No nos van a amedrentar", expresó Bullrich, mientras que advirtió que es un episodio a investigar.

Por otro lado, recordó que en mayo pasado se descubrió un "acontecimiento de corrupción" en la delegación Santa Fe de la Policía Federal y fue entonces cuando se relevó al entonces jefe para colocar en el cargo a Mariano Valdés.

Además, se mostró sorprendida por los dichos del fiscal Rodríguez y aseguró que "nunca" tuvo "a mano" la investigación sobre la supuesta corrupción en la fuerza.

"Nos sorprende lo que dice Rodríguez porque nunca tuvimos esa investigación en la mano. No sé adonde fue ese oficio, porque nunca lo tuvimos en la mano. Fuimos a Santa Fe muchas veces y nunca tuve una llamada de Rodríguez", sostuvo en el mismo sentido.