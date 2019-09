Otta: “Hay que confiar, las victorias van a llegar” Deportes 11 de septiembre de 2019 Por Martin Ferrero El DT de la "Crema" confía en que sus jugadores van a poder revertir este comienzo adverso en cuanto a resultados. “No podemos encontrar esa puntada final, el equipo hizo todo para ganar”, remarcó tras el 0 a 0 del lunes ante Quilmes.

FOTO J. BARRERA WALTER OTTA. / "Te da bronca e impotencia no haber podido ganar un partido que hicimos todo como para ganarlo".

Atlético de Rafaela precisa victorias y su entrenador Walter Nicolás Otta lo sabe. Más allá de este comienzo de Primera Nacional con cuatro sin poder ganar (tres empates y una derrota), con un plantel totalmente nuevo, la ‘Crema’ ya suma nueve juegos sin sumar de a tres y eso, para los hinchas, es un mazazo.

“Te da bronca e impotencia no haber podido ganar un partido que hicimos todo, sobre todo en el segundo tiempo, como para ganarlo”, declaró el DT albiceleste tras el empate 0 a 0 del lunes ante Quilmes. “Lamentablemente esto se gana con goles, hemos generado las situaciones, hemos tenido la posibilidad de ganarlo, creo que el ST fuimos muy superiores y no pudimos hacerlo”, agregó en su análisis.

Molestos. Así están por barrio Alberdi. Los simpatizantes, porque no ven ganar a su equipo, el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, porque confían en el trabajo que se viene haciendo y los resultados no acompañan.

“Está la bronca esa, el análisis tiene que ser completo, el equipo muestra cosas buenas, el ST creo que fue de lo mejor desde que estamos acá. No pudimos convertir”, señaló Otta, que luego destacó: “Lo positivo es que fue el primer partido que terminamos con el arco en cero, lamentablemente también el primero que no podemos convertir goles, así que nos da bronca por el resultado”.

Cuatro jugados, tres empatados y uno perdido. Así y todo, el DT se muestra tranquilo ya que su equipo responde a sus pretensiones: “Jugando así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder, en algún momento tiene que llegar esa cuota de suerte que hoy no estamos teniendo”, apuntó Otta.

Los primeros 20 minutos ante el ‘Cervecero’, y gran parte del complemento, Atlético hizo méritos como para quedarse con algo más. En función al rendimiento, el entrenador consideró: “Quinteros hizo un gran primer tiempo, era lo que buscábamos nosotros, lamentablemente se lesionó y tuvimos que hacer un cambio en el entretiempo, intentamos con Matías (Godoy), por momentos lo hizo bien por momentos no tanto, le costó, estamos contentos porque es un chico muy joven y tiene mucho futuro, hizo lo que le pedimos. Con la entrada de Acosta el equipo generó un poquito más de volumen de juego, los metimos más en un arco, no podemos encontrar esa puntada final que nos faltó hoy (por el lunes), el equipo hizo todo para ganar, defendió bien, duro, ante un equipo que maneja bien la pelota, lamentablemente no lo pudimos hacer”.

Y se lamentó por las lesiones que obligaron a cambiar los planes (Quinteros y Rodríguez fueron los que tuvieron que salir): “La lesión de Joaquín también nos obliga a hacer un cambio que no teníamos pensado, lo mismo con Sergio (Rodríguez), encima eso, cuando venís mal, dos cambios por lesión te prohíben usar algún otro jugador que tenemos afuera y no lo pudimos utilizar”.

Por último, Walter Otta se mostró muy optimista: “Hay que confiar, las victorias van a llegar. Tenemos que hacer esto para que lleguen las victorias, en algún momento las que pegan en el palo van a entrar, los penales que erramos lo mismo, a veces la cuota de suerte en este juego influye, hicimos todo para ganar, tenemos que estar tranquilos, volver a insistir. Insistiendo en algún momento se equilibra la balanza y aparecen los resultados”.