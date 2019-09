Un nuevo acampe del Polo Obrero Nacionales 11 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La organización social Polo Obrero volverá a acampar hoy desde las 15:00 frente a la sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en plena Avenida 9 de Julio, luego de que fracasara una reunión con funcionarios de esa cartera.

Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero, confirmó a NA la decisión, luego de haber "fracasado" una reunión que mantuvo con representantes de esa cartera. Y agregó: "Hemos resuelto un acampe para que el Gobierno reflexione y nos dé una mejor oferta".

"Pedimos por tres puntos y no nos dieron ninguna respuesta a ninguno. Queremos apertura de programas sociales porque sigue habiendo 450.000 pero no abren nuevos para nuevos desocupados. También queremos aumento del ingreso para los programas que ya se dan y aumento de las raciones para escuelas", detalló el dirigente.



PARARAN LOS SUBTES

Las seis líneas de subtes y el Premetro volverán a paralizarse mañana desde el inicio del servicio a las 05:30 hasta las 10:30, a raíz del conflicto entre los metrodelegados y Metrovías por el reclamo gremial para que sea nombrado más personal de boleterías en las nuevas estaciones, lo cual es desestimado por la empresa.

"Luego de nueve audiencias fallidas en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad con Metrovías y SBASE, que tuvieron como consecuencia diversas medidas de autodefensa y difusión, no hemos recibido ninguna propuesta ni solución por lo que el día 12 de septiembre nos vemos obligados a paralizar las seis líneas de subte y Premetro desde las 5:30 hasta las 10:30", anunció en un comunicado la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).