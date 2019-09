Alberto Fernández y su contacto con la UIA Nacionales 11 de septiembre de 2019 Redacción Por REUNION PRIVADA CON MIGUEL ACEVEDO

FOTO NA FERNANDEZ. Retomó su agenda de campaña.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo ayer un encuentro privado con Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, en la previa a una cena con empresarios del sector prevista para hoy en Tucumán.

Tras retomar su agenda de campaña, el ex jefe de Gabinete recibió a Acevedo en sus oficinas de San Telmo, con quien intercambió ideas sobre la realidad económica del país y del sector.

En el marco de su estrategia para acercarse a los industriales, Fernández aceptó la invitación del gobernador tucumano, Juan Manzur, para participar de la cena aniversario de la Unión Industrial local, junto a varias decenas de empresarios, pudo saber NA.

Ese encuentro servirá para fortalecer el vínculo y limar asperezas, en medio de su idea de convocar a todos los sectores a una mesa de diálogo si llega al Poder Ejecutivo el próximo 10 de diciembre.



CRISTINA A CUBA

El Tribunal Oral Federal Nº 2 autorizó a la ex presidenta Cristina Kirchner a ausentarse del país y del juicio por la obra pública para volver a viajar a Cuba, donde su hija Florencia Kirchner realiza un tratamiento médico.

La autorización de la Justicia es desde ayer y hasta el 15 de septiembre, por lo que se espera que la senadora nacional parta en las próximas horas rumbo a Cuba.

Se trata de la quinta vez en que la ex mandataria nacional visitará la isla caribeña con el permiso de la Justicia, mientras es sometida a juicio oral y público por fraude en la obra pública durante su administración.