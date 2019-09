No corre "riesgo de vida" Policiales 11 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

De acuerdo a lo consignado en declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por la radio rosarina La Ocho, el jefe del área de cirugía del Sanatorio Mapaci, Gustavo Moreno, brindó el parte médico del jefe de la departamental Santa Fe de la Policía Federal, Mariano Ezequiel Valdés, quien fuera víctima del feroz ataque a balazos.

"El paciente ingresó anoche -dijo por el lunes a la noche-, está estable, en terapia intensiva, sin riesgo de vida". Y añadió: "En este momento se le están haciendo todos lo estudios de control por las dos heridas que tiene, una en el antebrazo y la otra en la ingle, raíz del muslo, ambas con orificio de entrada y salida".

"No tiene ninguna lesión que le comprometa la vida", enfatizó el médico a cargo del tratamiento de Valdés, quien está alojado en el área de cuidados intensivos, y añadió: "probablemente después de que se hagan los estudios pase a una habitación. El paciente está estable, está bien, tranquilo, lúcido, sin riesgo de vida en este momento".

"No queremos adelantar una hipótesis, pero pensamos que este ataque tiene que ver con su tarea", insistió Patricia Bullrich, y enfatizó: "No nos parece un hecho común sino que nos parece un hecho con características de bandas de narcotraficantes o criminales".