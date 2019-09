De Vido retiró pedido de prisión domiciliaria Nacionales 11 de septiembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA JULIO DE VIDO. Acusó al juez Claudio Bonadío.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, decidió retirar su pedido de prisión domiciliaria y a través de su defensa acusó al juez federal Claudio Bonadio de otorgarle un trato "absolutamente inhumano".

Luego de insistir en varias oportunidades por ese beneficio, el ex funcionario kirchnerista denunció que Bonadio ordenó un estudio médico de manera "compulsiva" y "sin respeto por la dignidad humana".

La decisión del ex ministro se produjo luego de que la Cámara Federal le ordenara a Bonadio realizar un estudio médico a través del Cuerpo Médico Forense, ya que De Vido había alegado "problemas de salud" para obtener la prisión domiciliaria.

"Bonadio intentó cumplir con lo ordenado por la Cámara Federal al margen de la ley, sin respetar las normas procesales vigentes, vulnerando los derechos más básicos de todo proceso penal y fundamentalmente sometiendo a Julio De Vido, próximo a cumplir 70 años de edad, a un trato absolutamente inhumano, cruel y degradante para la realización de un acto irremediablemente nulo", explicó la defensa del ex ministro en la presentación judicial.

Además, denunció que el traslado de De Vido para realizar el estudio médico se intentó hacer "sin notificar a sus abogados y sin que hubiera un perito de parte".

El pedido de arresto domiciliario hecho por De Vido no solo tenía que ver con cuestiones de salud, sino también por su edad, ya que cumplirá 70 años a finales de 2019, por lo cual un imputado puede solicitar el beneficio.

Días atrás, la Sala II rechazó el pedido del ex funcionario nacional en ese sentido, pero le ordenó al juez llevar adelante estudios médicos para certificar su condición de salud.

La defensa de De Vido había justificado el pedido por ser "insulinodependiente, tener hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en un pulmón".

Un informe médico del Servicio Penitenciario aseguró que lo que padece De Vido puede tratarse en el penal de Marcos Paz, donde está detenido desde hace casi dos años.